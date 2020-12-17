Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів: що змінилося
З початку грудня Єгипет посилив контроль за правдивістю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які повинні мати українці віком від 6 років. Тепер кожен турист зобов'язується мати документ з QR-кодом або з водяним знаком.
Про те, що Єгипет посилив вимоги до COVID-тестів для українців, повідомляє пресслужба Посольства України в Єгипті.
До теми Єгипет вводить нові вимоги до тестів туристів: що зміниться
Шановні українські туристи! Усі без винятку громадяни у віці від 6 років, які перетинають єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. З початку грудня компетентні органи Єгипту посилили контроль за правдивістю сертифікатів ПЛР-тестів, з якими іноземці прибувають на відпочинок в курортні міста, – йдеться у повідомленні.
Які нові вимоги?
- Сертифікат повинен мати точну дату й час складання тесту особою
- Документ може бути виданий тільки офіційною лабораторією. Також на ньому має міститися печатка лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код з посиланням на результат тесту на офіційному сайті лабораторії
- Сертифікат не має мати жодних виправлень або поправок
- Сертифікат мусить містити інформацію про проведений вид тесту – типу RT-PCR
- Сертифікат лише англійською мовою
- Документ повинен зазначати інформацію про особу, якій належить тест
- Заповнені від руки сертифікати – не приймаються
В разі виникнення сумнівів у правдивості тесту єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту після прильоту. Якщо у громадянина виявлено COVID-19 – його ізолюють.
Важливо! Доки турист перебуває на ізоляції в готелі, посольство не може змусити органи Єгипту скасувати ізоляцію або зменшити її термін.
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