Если планировали развлекаться на зимние праздники в турецком отеле, то пересмотрите свои планы. МВД Турции запретило проведение развлекательных программ в Новый год в отелях.

Об этом написали на официальном сайте МВД. Читайте также: Носить подгузники и не ходить в туалет: рекомендации для стюардесс Китая Многие гостиниц и ресторанов, несмотря на запрет, продолжали распространять информацию о развлекательных программах в новогоднюю ночь. Поэтому в ведомстве обнародовали ряд запретов на зимние праздники: запрет празднования Нового года в гостиницах и ресторанах – баллы, развлекательные мероприятия с музыкантами и вечеринки, шоу и гала-ужины,

запрет на рекламу подобных мероприятий и продажа туров с новогодними мероприятиями,

запрет на развлекательную программу с музыкой и танцами,

запрет на скопление людей в гостиницах и ресторанах при них. Недавно, впервые за время пандемии, Турцию внесли в "красную" карантинную зону. Статистика заболеваемости в курортной стране превысило украинские показатели.