Саудівська Аравія продовжила заборону на пасажирські авіаперельоти
Саудівська Аравія продовжила тимчасове зупинення комерційних пасажирських рейсів щонайменше на тиждень, а можливо, й на два.
У зв'язку із загрозою нового штаму COVID-19, влада країни ухвалила рішення продовжити тимчасову заборону на пасажирські авіаперельоти. Про це повідомляє офіційне агентство преси Саудівської Аравії "SPA".
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Саудівська Аравія вирішила продовжити обмежувальні заходи ще на тиждень, щоб гарантувати безпеку наших підданих, – заявив представник МВС країни.
Він додав, що заборона не поширюватиметься на вантажні рейси й на іноземних пасажирів, які хочуть покинути королівство.
Варто зазначити: минулого тижня Саудівська Аравія, Кувейт та Оман припинили пасажирські рейси та заборонили в'їзд та виїзд через їх сухопутні та морські кордони після того, як у Великобританії з'явився новий штам коронавірусу.
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