Саудівська Аравія продовжила тимчасове зупинення комерційних пасажирських рейсів щонайменше на тиждень, а можливо, й на два.

У зв'язку із загрозою нового штаму COVID-19, влада країни ухвалила рішення продовжити тимчасову заборону на пасажирські авіаперельоти. Про це повідомляє офіційне агентство преси Саудівської Аравії "SPA".

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Саудівська Аравія вирішила продовжити обмежувальні заходи ще на тиждень, щоб гарантувати безпеку наших підданих, – заявив представник МВС країни.

Він додав, що заборона не поширюватиметься на вантажні рейси й на іноземних пасажирів, які хочуть покинути королівство.

Станом на 28 грудня Саудівська Аравія зафіксувала понад 362 000 випадків зараження COVID-19, у тому числі понад 6 000 смертей.

Варто зазначити: минулого тижня Саудівська Аравія, Кувейт та Оман припинили пасажирські рейси та заборонили в'їзд та виїзд через їх сухопутні та морські кордони після того, як у Великобританії з'явився новий штам коронавірусу.