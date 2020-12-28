Сотні британців, які збиралися провести відпустку у швейцарському курортному містечку Фербір, таємно покинули свої готелі. У чому причина – читайте у матеріалі!

Після того як місцева влада розпорядилася відправити всіх прибулих зі Сполученого Королівства на десятиденний карантин, сотні туристів втекли. Про це повідомляє "DW".

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З 20 грудня Швейцарія перестала приймати рейси з Великої Британії й ПАР, де також була зареєстрована мутація коронавірусу. Водночас влада країни прийняла рішення про те, що всі туристи, які прибули з цих держав в період з 14 грудня, повинні провести під карантином 10 днів, починаючи з дня приїзду.

За даними видання, відповідно до розпорядження влади Швейцарії, на карантин мали вирушити 420 людей, які прибули в Фербір з Великої Британії, включно з громадянами Швейцарії, які повернулися на батьківщину зі Сполученого Королівства.

Зазначається, що 50 осіб з їх числа залишили Швейцарію відразу після отримання повідомлення про необхідність ізолюватися. З решти 370 туристів до 27 грудня у Фербірі перебувало менш як 12 осіб. Більшість гостей полишили готелі вночі.

Співробітники помітили відсутність гостей у номерах завдяки тому, що залишені біля дверей таці зі сніданком виявилися незайманими, – заявив Жан-Марк Сандоз – офіційний представник муніципалітету Багнес, де знаходиться курорт Фербір.

За його словами, муніципалітети у Швейцарії не отримали жодної підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено цілком раптово. Також Сандоз підкреслив, що сім'ї з малими дітьми були замкнені на 20 квадратних метрах, він вважає, що це було нестерпно.

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Деякі з британців, що покинули Швейцарію, вирішили провести залишок відпустки в сусідній Франції. Гірськолижні спуски там закриті, однак громадянам Великої Британії не забороняється залишати готельні номери.