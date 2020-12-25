Нещодавно киянка Ірина Сергєєва запланувала подорож до Єгипту на листопад 2020 року, але поїздка не відбулася. У чому причина – читайте у матеріалі Travel24!

Неприємний випадок, який трапився з Іриною Сергєєвою щодо туру до Єгипту, туристка розповіла РБК-Україна.

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Як відомо, з осені перед поїздкою в Єгипет треба здавати ПЛР-тест на коронавірус. Звичайно, я пішла здавати тест, він виявився негативним. COVID-19 у мене не підтвердили. На момент здачі тесту ніяких симптомів хвороби у мене теж не було, але пізніше температура різко піднялася до 39 градусів. Ні про який відпочинок я вже не думала. Пізніше виявилося, у мене була пневмонія, – згадує вона.

За словами туристки, як тільки вона захворіла, відразу ж повідомила туристичну компанію, що не зможе полетіти. Ірина зазначає, що працівники поставилися з розумінням, але гроші так і не повернули. А менеджер сказав, що їх навряд чи повернуть, от якби вона оформила страховку від невиїзду, то отримала б назад більшу частину коштів.

Що таке страховка від невиїзду?

Під час пандемії українські туристи нерідко стикаються з тим, що давно заплановані тури раптом скасовуються, навіть коли поїздка повністю або частково оплачена. На думку багатьох експертів, у таких ситуаціях часто допомагає страховка від невиїзду.

Страхування від невиїзду – це страхування фінансових ризиків, пов'язаних зі скасуванням/зміною термінів туристичної поїздки. Вона дозволяє застрахованій особі отримати відшкодування фактично понесених витрат у разі неможливості здійснення подорожі, а також усіх додаткових витрат, які виникають у разі зміни терміну перебування в турі, – пояснює Леся Самаріна – адвокат, керівник Дніпровського офісу ЮФ "Ілляшев та Партнери".

За її словами, договір страхування від невиїзду можна оформити під час бронювання туру за умови, що до дати початку туру залишилося не менше 14 днів. Скористатися страховкою від невиїзду можливо після повної оплати туру.



Що таке страховка від невиїзду / thiland-trip.org

Вартість страховки від невиїзду становить орієнтовно 1 – 3% від вартості туру.

Укладаючи такий договір страхування, турист захищає себе при виникненні таких ситуацій:

травми, хвороба або смерть застрахованих осіб

травми, хвороба або смерть членів сім'ї застрахованих осіб

присутність застрахованих осіб на судових засіданнях

виплата матеріальної шкоди застрахованим особам при аварії (як варіант – ДТП), пожежі

неможливість приїзду через стихійне лихо, аварії або протиправні дії будь-яких третіх осіб

відмова у візі при в'їзді застрахованим особам або їх супутникам.

Нагадаємо Єгипет заборонив святкування Нового року через пандемію коронавірусу

Коли страховка від невиїзду не діє?

Найчастіше компенсація можлива тільки при настанні страхового випадку з самим мандрівником, але не покриває скасування поїздки через зовнішні фактори: закриття кордонів, скасування авіаперельотів, банкрутство готелів та авіакомпаній, стихійних лих.