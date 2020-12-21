"Зняли з рейсу, бо дитина відмовилася вдягти маску": в аеропорту виник скандал з сім'єю туристів
В аеропорту міста Денвер, США, родину мандрівників зняли з рейсу через те, що їхня дворічна дочка відмовилася вдягти маску.
Про інцидент, який трапився в аеропорту міста Денвер, повідомляє видання "The Sun".
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Сім'я з трьох осіб планувала вилетіти в місто Ньюарк рейсом авіакомпанії United Airlines. Після того, як родина зайняла свої місця в літаку – Еліза Орбан разом з чоловіком спробували надіти медичну маску на свою дворічну дочку, однак дівчинка почала чинити опір.
Дівчинка відмовлялася вдягти маску / Eliz Orban / Instagram
Вже безпосередньо перед вильотом до батьків підійшла стюардеса авіакомпанії й попросила покинути літак. За словами Елізи Орбан, її чоловік намагався пояснити ситуацію, проте співробітниця авіакомпанії рішення не змінила: родині треба було покинути літак.
Крім того, за словами туристки, в авіакомпанії не стали діставати багаж, де знаходилося дитяче автокрісло. Також їй стало відомо, що їх внесли у "чорний список".
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Після гучної ситуації на борту літака, представники авіаперевізника повідомили, що зв'язалися з сім'єю Орбан і повернули їй квитки та багаж. Також стало відомо, що авіакомпанія проводить розслідування інциденту, щоб з'ясувати чи справді їх внесуть у "чорний список", що малоймовірно.
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