В аеропорту міста Денвер, США, родину мандрівників зняли з рейсу через те, що їхня дворічна дочка відмовилася вдягти маску.

Про інцидент, який трапився в аеропорту міста Денвер, повідомляє видання "The Sun".

Читайте також Жінка відправила хлопцеві фото з вершини гори та безслідно зникла

Сім'я з трьох осіб планувала вилетіти в місто Ньюарк рейсом авіакомпанії United Airlines. Після того, як родина зайняла свої місця в літаку – Еліза Орбан разом з чоловіком спробували надіти медичну маску на свою дворічну дочку, однак дівчинка почала чинити опір.



Дівчинка відмовлялася вдягти маску / Eliz Orban / Instagram

Вже безпосередньо перед вильотом до батьків підійшла стюардеса авіакомпанії й попросила покинути літак. За словами Елізи Орбан, її чоловік намагався пояснити ситуацію, проте співробітниця авіакомпанії рішення не змінила: родині треба було покинути літак.

Крім того, за словами туристки, в авіакомпанії не стали діставати багаж, де знаходилося дитяче автокрісло. Також їй стало відомо, що їх внесли у "чорний список".

В авіакомпанії United Airlines повідомили виданню "The Sun", що здоров'я і безпека її співробітників і клієнтів – найвища цінність компанії, а носіння маски – обов'язкове для всіх пасажирів віком від двох років і старше.

Цікаво Невідомий покупець заплатив 80 тисяч євро, щоб піти на "побачення" з "Мона Лізою" без скла

Після гучної ситуації на борту літака, представники авіаперевізника повідомили, що зв'язалися з сім'єю Орбан і повернули їй квитки та багаж. Також стало відомо, що авіакомпанія проводить розслідування інциденту, щоб з'ясувати чи справді їх внесуть у "чорний список", що малоймовірно.