"Сняли с рейса, потому что ребенок отказался надеть маску": в аэропорту возник скандал с семьей
В аэропорту города Денвер, США, семью путешественников сняли с рейса из-за того, что их двухлетняя дочь отказалась надеть маску.
Об инциденте, который произошел в аэропорту города Денвер, сообщает издание "The Sun".
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Семья из трех человек планировала вылететь в город Ньюарк рейсом авиакомпании United Airlines. После того, как семья заняла свои места в самолете – Элиза Орбан вместе с мужем попытались надеть медицинскую маску на свою двухлетнюю дочь, однако девочка начала сопротивляться.
Девочка отказывалась надеть маску / Eliz Orban / Instagram
Уже непосредственно перед вылетом к родителям подошла стюардесса авиакомпании и попросила покинуть самолет. По словам Элизы Орбан, ее муж пытался объяснить ситуацию, однако сотрудница авиакомпании решение не изменила: семье надо было покинуть самолет.
Кроме того, по словам туристки, в авиакомпании не стали доставать багаж, где находилось детское автокресло. Также ей стало известно, что их внесли в "черный список".
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После громкой ситуации на борту самолета, представители авиаперевозчика сообщили, что связались с семьей Орбан и вернули ей билеты и багаж. Также стало известно, что авиакомпания проводит расследование инцидента, чтобы выяснить, действительно ли их внесут в "черный список", что маловероятно.
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