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Протягом останніх тижнів кількість нових випадків COVID-19 в Єгипті стабільно зростає, країна зафіксувала вже понад 127 000 випадків та понад 7 100 смертей.

У понеділок Мухаммед аль-Наді, член національного кризового комітету з питань коронавірусу в Єгипті, поділився, що насправді зараженість щонайменше удесятеро перевищує офіційну заявлену.

Не буде жодних новорічних святкувань та зборів у зв'язку з карантинними заходами, запровадженими з метою боротьби з коронавірусом, – заявив голова уряду Єгипту Мустафа Мадбулі після наради урядовців.

Нагадаємо, з початку грудня Єгипет посилив контроль за правдивістю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які повинні мати українці віком від 6 років. Тепер кожен турист зобов'язується мати документ з QR-кодом або з водяним знаком.

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