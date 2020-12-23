Египет запретил празднование Нового года из-за пандемии коронавируса
Власти Египта запретили запланированы в стране праздничные мероприятия по случаю Нового года в связи с ростом заболеваемости COVID-19
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В течение последних недель количество новых случаев COVID-19 в Египте стабильно растет, страна зафиксировала уже более 127 000 случаев и более 7 100 смертей.
В понедельник Мухаммед аль-Нади, член национального кризисного комитета по вопросам коронавируса в Египте, поделился, что на самом деле зараженность минимум в десять раз превышает официальную заявленную.
Не будет никаких новогодних торжеств и сборов в связи с карантинными мероприятиями, внедренными в целях борьбы с коронавируса, – заявил глава правительства Египта Мустафа Мадбули после совещания правительства.
Напомним, с начала декабря Египет усилил контроль за правдивостью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь украинцы в возрасте от 6 лет. Теперь каждый турист обязуется иметь документ с QR-кодом или с водяным знаком.
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