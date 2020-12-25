Недавно киевлянка Ирина Сергеева запланировала путешествие в Египет на ноябрь 2020 года, но поездка не состоялась. В чем причина – читайте в материале Travel24!

Неприятный случай, произошедший с Ириной Сергеевой с туром в Египет, туристка рассказала РБК-Украина.

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Как известно, с осени перед поездкой в Египет надо сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Конечно, я пошла сдавать тест, он оказался отрицательным. COVID-19 у меня не подтвердили. На момент сдачи теста никаких симптомов болезни у меня тоже не было, но позже температура резко поднялась до 39 градусов. Ни о каком отдыхе я уже не думала. Позже оказалось, у меня была пневмония, – вспоминает она.

По словам туристки, как только она заболела, сразу же сообщила туристическую компанию, что не сможет полететь. Ирина отмечает, что работники отнеслись с пониманием, но деньги так и не вернули. А менеджер сказал, что их вряд ли вернут, вот если бы она оформила страховку от невыезда, то получила бы назад большую часть средств.

Что такое страховка от невыезда?

Во время пандемии украинские туристы нередко сталкиваются с тем, что давно запланированные туры вдруг отменяются, даже когда поездка полностью или частично оплачена. По мнению многих экспертов, в таких ситуациях часто помогает страховка от невыезда.

Страхование от невыезда – это страхование финансовых рисков, связанных с отменой/изменением сроков туристической поездки. Она позволяет застрахованному лицу возмещение фактически понесенных расходов в случае невозможности совершения путешествия, а также всех дополнительных расходов, которые возникают в случае изменения срока пребывания в туре, – объясняет Леся Самарина – адвокат, руководитель Днепровского офиса ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

По ее словам, договор страхования от невыезда можно оформить при бронировании тура при условии, что до даты начала тура осталось не менее 14 дней. Воспользоваться страховкой от невыезда возможно после полной оплаты тура.



Что такое страховка от невыезда / thiland-trip.org

Стоимость страховки от невыезда составляет ориентировочно 1 – 3% от стоимости тура.

Заключая такой договор страхования, турист защищает себя при возникновении таких ситуаций:

травмы, болезнь или смерть застрахованных лиц

травмы, болезнь или смерть членов семьи застрахованных лиц

присутствие застрахованных лиц на судебных заседаниях

выплата материального ущерба застрахованным лицам при аварии (как вариант – ДТП), пожара

невозможность приезда из-за стихийного бедствия, аварии или противоправные действия любых третьих лиц

отказ в визе при въезде застрахованным лицам или их спутникам.

Напомним Египет запретил празднование Нового года из-за пандемии коронавируса

Когда страховка от невыезда бездействует?

Чаще всего компенсация возможна только при наступлении страхового случая с самим путешественником, но не покрывает отмены поездки из-за внешних факторов: закрытие границ, отмена авиаперелетов, банкротство отелей и авиакомпаний, стихийных бедствий.