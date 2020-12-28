Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном городке Фербир, тайно покинули свои отели. В чем причина – читайте в материале!

После того как местные власти распорядились отправить всех прибывших из Соединенного Королевства на десятидневный карантин, сотни туристов скрылись. Об этом сообщает "DW".

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С 20 декабря Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании и ЮАР, где также была зарегистрирована мутация коронавируса. В то же время власти страны приняли решение о том, что все туристы, прибывшие из этих государств в период с 14 декабря, должны провести под карантином 10 дней, начиная со дня приезда.

По данным издания, согласно распоряжению властей Швейцарии, на карантин должны были отправиться 420 человек, прибывших в Фербир из Великобритании, включая граждан Швейцарии, которые вернулись на родину из Соединенного Королевства.

Отмечается, что 50 человек из их числа покинули Швейцарию сразу после получения уведомления о необходимости изолироваться. Из оставшихся 370 туристов до 27 декабря в Фербире находилось менее 12 человек. Большинство гостей оставили гостинице ночью.

Сотрудники заметили отсутствие гостей в номерах благодаря тому, что оставленные у дверей подносы с завтраком оказались нетронутыми, – заявил Жан-Марк Сандоз – официальный представитель муниципалитета Багнес, где находится курорт Фербир.

По его словам, муниципалитеты в Швейцарии не получили никакой поддержки в реализации карантинных требований, о которых было объявлено вполне внезапно. Также Сандоз подчеркнул, что семьи с детьми были заперты на 20 квадратных метрах, он считает, что это было невыносимо.

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Некоторые из британцев, которые покинули Швейцарию, решили провести остаток отпуска в соседней Франции. Горнолыжные спуски там закрыты, однако гражданам Великобритании не запрещается оставлять гостиничные номера.