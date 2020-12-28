Саудовская Аравия продлила запрет на пассажирские авиаперелеты
Саудовская Аравия продлила приостановление коммерческих пассажирских рейсов минимум на неделю, а возможно, и на две.
В связи с угрозой нового штамма COVID-19, власти страны приняли решение продлить временный запрет на пассажирские авиаперелеты. Об этом сообщает официальное агентство прессы Саудовской Аравии "SPA".
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Саудовская Аравия решила продолжить ограничительные меры еще на неделю, чтобы гарантировать безопасность наших подданных, – заявил представитель МВД страны.
Он добавил, что запрет не будет распространяться на грузовые рейсы и на иностранных пассажиров, которые хотят покинуть королевство.
Стоит отметить: на прошлой неделе Саудовская Аравия, Кувейт и Оман прекратили пассажирские рейсы и запретили въезд и выезд из их сухопутных и морских границ после того, как в Великобритании появился новый штамм коронавируса.
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