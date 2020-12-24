Стамбул у карантинні часи: що подивитися і як розважитися
Стамбул – це те унікальне місто, де з однаковим захопленням гуляєш, смакуєш місцеву їжу і культурно збагачуєшся. Сюди можна приїжджати багато разів і постійно шукати можливість повернутися.
У карантинні часи починаєш цінувати кожен політ за кордон і можливість прогулятися в безпеці. Українці літають до Туреччини з 1 липня і така опція трохи прикрасила хаос підступного 2020 року. Travel24 пропонує здійснити прогулянку Стамбулом та отримати корисні підказки.
Теж цікаво Що подивитися в Анкарі: 5 культурних скарбів Туреччини, які вас здивують
Площа Таксім
Це важливий комерційний, розважальний та туристичний район. Площа Таксім також є популярним місцем зустрічей і ідеальною початковою точкою для початку пішої прогулянки Стамбулом. Саме звідси зручно пройтися до православної церкви Святої Трійці, старовинного трамваю і відомої вулиці Істікляль.
Істікляль
Напевно, це найвідоміша розважальна точка Стамбула. Довга барвиста пішохідна вулиця манить магазинами, ресторанами, кафе і вуличними пригодами.
Жарт з морозивом / Фото Ольги Консевич
Тут же розташувалися численні сучасні художні галереї, книжкові магазини. Навколо Істікляль в докарантинні часи також проводили численні міжнародні фестивалі мистецтва, наприклад, щорічний Стамбульський кінофестиваль.
Босфор – з Європи в Азію і навпаки
До речі, якщо ви будете прилітати з аеропорту імені Сабіха Гекчена і знімати житло в центрі, то вам просто доведеться переїхати з Азії в Європу. І це шанс вже на початку подорожі відчути, що означає жити в єдиному в світі місті, яке розташоване одразу на двох континентах.
Але справжній заряд натхнення ви отримаєте, пропливши на поромі або катері. На борту можна пити чай, фотографувати пам'ятки, а ввечері вогні мостів і захід сонця.
Босфор та захід сонця / Фото Ольги Консевич
Айя-Софія
У 1935 році засновник сучасної світської Туреччини Мустафа Кемаль Ататюрк перетворив мечеть на музей. На початку липня 2020 року у собору забрали статус пам'ятника і президент Туреччини розпорядився закріпити рішення про повернення мечеті.
Огорожі біля пам'яток. Будьте готові до перевірки особистих речей / Фото Ольги Консевич
Тепер всюди зелені килими і 5 раз в день (на час намазу) туристів просять покинути мечеть. Відвідування стало безкоштовним, якщо порівнювати з правилами минулого року.
Стамбульський музей кіноУ грудні 2020 року завершилися реставраційні роботи у Стамбульському музеї кіно, створеному Міністерством культури і туризму Туреччини при кінотеатрі Atlas. Тут можна простежити за 100-річною історією розвитку турецького кіно в інтерактивному форматі. Радимо зазирнути сюди, коли будете в Стамбулі. До того ж, зараз країна активно просуває можливості для творців кіно – наприклад, в країні чарівні локації для зйомок у різні сезони та якісні креативні команди для допомоги у організації.
Безпека і карантин
Насправді в Туреччині правила дотримуються суворіше, ніж в Україні. Будьте готові зустріти туристичну поліцію і почути заклики до носіння масок і дистанціювання в людних місцях. Продавці в сувенірних крамницях, офіціанти в кафе, працівники поліції на вокзалі, таксисти – всі ставляться до правил з повагою.
Туристична поліція / Фото Ольги Консевич
Стамбул – це вигідно
Наприклад, навіть на свята на Airbnb можна знайти окремі кімнати від 10 євро за ніч або ж окремі апартаменти в хороших районах, починаючи від 30 євро.
Ціни на продукти в місцевих супермаркетах іноді нижчі, ніж в українських, в сувенірних лавках роблять хороші знижки, а в кафе і ресторанах обслуговують з особливою увагою.
Якщо ви хочете заощадити, то на різних маршрутах можете користуватися громадським транспортом – це навіть може врятувати вас в годину пік від значних стамбульських заторів.
Просто котик для привернення уваги / Фото Ольги Консевич
Тут вам знадобиться місцева карта IstanbulKart. Способи, які ми особисто не випробували – це електронні квитки і жетони. Але карта с це реально зручно. До того ж, готівкою ви зможете заплатити тільки в таксі, тому будьте уважні.
Вартість проїзду
Проїзд на метро, фунікулері, автобусі, трамваї, канатній дорозі, поромі – 3,5 ліри.
Якщо ви робите пересадку на інший транспорт або іншу лінію метро на протязі 2 годин, то вартість такого проїзду з карткою 2,5 ліри. Наступні поїздки – ще дешевше.
Пуста станція Сіркеджі (кінцевий пункт прямування легендарного Східного експресу) / Фото Ольги Консевич
Проїзд в метробусі:
- 1 зупинка – 2,5 ліри;
- 2 зупинки – 3 ліри;
- 3 зупинки – 3,5 ліри.
Проїзд по гілці метро Мармарай:
- 1-7 зупинок – 3,5 ліри
- 8-14 зупинок – 4,5 ліри
Редакція висловлює подяку за допомогу у підготовці матеріалу Офісу з питань культури й інформації Туреччини.
Поділитися новиною