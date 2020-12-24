Стамбул – це те унікальне місто, де з однаковим захопленням гуляєш, смакуєш місцеву їжу і культурно збагачуєшся. Сюди можна приїжджати багато разів і постійно шукати можливість повернутися.

У карантинні часи починаєш цінувати кожен політ за кордон і можливість прогулятися в безпеці. Українці літають до Туреччини з 1 липня і така опція трохи прикрасила хаос підступного 2020 року. Travel24 пропонує здійснити прогулянку Стамбулом та отримати корисні підказки.

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Площа Таксім

Це важливий комерційний, розважальний та туристичний район. Площа Таксім також є популярним місцем зустрічей і ідеальною початковою точкою для початку пішої прогулянки Стамбулом. Саме звідси зручно пройтися до православної церкви Святої Трійці, старовинного трамваю і відомої вулиці Істікляль.

Істікляль

Напевно, це найвідоміша розважальна точка Стамбула. Довга барвиста пішохідна вулиця манить магазинами, ресторанами, кафе і вуличними пригодами.

Жарт з морозивом / Фото Ольги Консевич

Тут же розташувалися численні сучасні художні галереї, книжкові магазини. Навколо Істікляль в докарантинні часи також проводили численні міжнародні фестивалі мистецтва, наприклад, щорічний Стамбульський кінофестиваль.

Босфор – з Європи в Азію і навпаки

До речі, якщо ви будете прилітати з аеропорту імені Сабіха Гекчена і знімати житло в центрі, то вам просто доведеться переїхати з Азії в Європу. І це шанс вже на початку подорожі відчути, що означає жити в єдиному в світі місті, яке розташоване одразу на двох континентах.

А от новий аеропорт Стамбула знаходиться в європейській частині і це не просто прогресивний транспортний хаб, а й прекрасна інстаграм-локація. Стамбульський аеропорт / Фото Ольги Консевич

Але справжній заряд натхнення ви отримаєте, пропливши на поромі або катері. На борту можна пити чай, фотографувати пам'ятки, а ввечері вогні мостів і захід сонця.

Босфор та захід сонця / Фото Ольги Консевич

Айя-Софія

У 1935 році засновник сучасної світської Туреччини Мустафа Кемаль Ататюрк перетворив мечеть на музей. На початку липня 2020 року у собору забрали статус пам'ятника і президент Туреччини розпорядився закріпити рішення про повернення мечеті.

Огорожі біля пам'яток. Будьте готові до перевірки особистих речей / Фото Ольги Консевич

Тепер всюди зелені килими і 5 раз в день (на час намазу) туристів просять покинути мечеть. Відвідування стало безкоштовним, якщо порівнювати з правилами минулого року.

Стамбульський музей кіно У грудні 2020 року завершилися реставраційні роботи у Стамбульському музеї кіно, створеному Міністерством культури і туризму Туреччини при кінотеатрі Atlas. Тут можна простежити за 100-річною історією розвитку турецького кіно в інтерактивному форматі. Радимо зазирнути сюди, коли будете в Стамбулі. До того ж, зараз країна активно просуває можливості для творців кіно – наприклад, в країні чарівні локації для зйомок у різні сезони та якісні креативні команди для допомоги у організації.

Безпека і карантин

Насправді в Туреччині правила дотримуються суворіше, ніж в Україні. Будьте готові зустріти туристичну поліцію і почути заклики до носіння масок і дистанціювання в людних місцях. Продавці в сувенірних крамницях, офіціанти в кафе, працівники поліції на вокзалі, таксисти – всі ставляться до правил з повагою.

Туристична поліція / Фото Ольги Консевич

Важливо! МОЗ України 18 грудня 2020 року включило Туреччину в червону зону. Це означає, що прибуваючи з Туреччини в Україну необхідно відправитися на 14-денний карантин або пройти ПЛР-тестування на коронавірус.

Стамбул – це вигідно

Наприклад, навіть на свята на Airbnb можна знайти окремі кімнати від 10 євро за ніч або ж окремі апартаменти в хороших районах, починаючи від 30 євро.

Ціни на продукти в місцевих супермаркетах іноді нижчі, ніж в українських, в сувенірних лавках роблять хороші знижки, а в кафе і ресторанах обслуговують з особливою увагою.

Якщо ви хочете заощадити, то на різних маршрутах можете користуватися громадським транспортом – це навіть може врятувати вас в годину пік від значних стамбульських заторів.

Просто котик для привернення уваги / Фото Ольги Консевич

Тут вам знадобиться місцева карта IstanbulKart. Способи, які ми особисто не випробували – це електронні квитки і жетони. Але карта с це реально зручно. До того ж, готівкою ви зможете заплатити тільки в таксі, тому будьте уважні.

Підказка. Залив Золотий Ріг – ще одна гарна точка міста. Його можна перетнути, використовуючи лінію М2 Стамбульського метрополітену.

Вартість проїзду

Проїзд на метро, ​​фунікулері, автобусі, трамваї, канатній дорозі, поромі – 3,5 ліри.

Зараз 1 турецька ліра дорівнює приблизно 3,7 гривням.

Якщо ви робите пересадку на інший транспорт або іншу лінію метро на протязі 2 годин, то вартість такого проїзду з карткою 2,5 ліри. Наступні поїздки – ще дешевше.

Пуста станція Сіркеджі (кінцевий пункт прямування легендарного Східного експресу) / Фото Ольги Консевич

Проїзд в метробусі:

1 зупинка – 2,5 ліри;

2,5 ліри; 2 зупинки – 3 ліри;

3 ліри; 3 зупинки – 3,5 ліри.

Проїзд по гілці метро Мармарай:

1-7 зупинок – 3,5 ліри

3,5 ліри 8-14 зупинок – 4,5 ліри

Редакція висловлює подяку за допомогу у підготовці матеріалу Офісу з питань культури й інформації Туреччини.