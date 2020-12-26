Наслідки 2020: витрати туристів з України за кордоном впали майже вдвічі
2020 рік хотів позбавити нас можливості подорожувати. Проте українці все ж знаходили можливість їздити за кордон, проте витрачали вдвічі менше грошей.
Цьогоріч українські туристи витратили близько 4,5 мільярди доларів на відпочинок за кордоном. Це вдвічі менше, ніж у 2019 році. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, повідомляє Travel24.
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Експерти прослідковували, що на валютному ринку туристичні компанії з березня по червень взагалі не купували валюту. Потім почали купувати, але обсяги залишаються низькими.
Минулого року закордонні витрати українців на туризм становили 8,7 мільярда доларів, а цього року ця сума скоротилася у два рази. Ми очікуємо 4,5 мільяда доларів чи навіть менше,
– сказав Сологуб.
В НБУ не впевнені, що у наступні два роки витрати українських туристів повернуться на рівень 2019 року. У 2021 році очікується, що зростуть до 5 мільярдів доларів.
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