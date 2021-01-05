Зима – отличный период для отдыха и перезагрузки в горах. А идеальным ваше путешествие сделают невероятные пейзажи на горы.

Travel24 предлагает подборку отелей Карпат, из окон которых открываются самые красивые панорамы.

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"Charlton Estate"

Шале Charlton расположено в поселке Яблуница. Это место комфорта и спокойного отдыха в полной гармонии с природой. Благодаря большим панорамным окнам и смотровым террасам вокруг, гости шале могут сделать яркие фото на фоне самых высоких вершин Украинских Карпат – Говерлы и Петроса.



"Charlton Estate" / booking.com

Двухместный номер с видом на горы обойдется от 3500 гривен за ночь.

"Вежа Ведмежа"

Отель расположен среди гор и недалеко от реки. Вмещает 27 номеров, каждый с отличным оригинальным дизайном. Изюминка отеля – отдельные номера, выполненные в стиле домиков эльфов из сказок. К услугам гостей – открытый бассейн с подогревом, SPA-комплекс с баней, чаном и джакузи, веревочный парк и небольшой зоопарк.



"Вежа Ведмежа" / vv-hotel.com

Одна ночь в отеле в номере стандарт с видом на горы обойдется в 2750 гривен.

"Старая правда"

Отель расположен у горы Хомяк и в 3 километрах от курорта Буковель. Кроме роскошных пейзажей с балконов, туристы смогут сходить в сауну или бассейн с подогревом. Номера отеля оформлены в карпатском стиле с очень оригинальным интерьером – здесь вам точно обеспечены стильные фото.



"Старая правда" / starapravda.com.ua

Одна ночь в отеле в номере полулюкс с видом на горы обойдется в 1800 гривен.

"Hoch Land"

Отель славится своей панорамной террасой, где можно наслаждаться едой в ресторане, или просто отдыхать, созерцая захватывающие виды на карпатские вершины – Говерлу, Драгобрат и Петрос.



"Hoch Land" / tur-hotel.ru

Проживание в стандартном номере обойдется в 1100 гривен за ночь.

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"Червона Рута"

Комплекс, расположенный у подножия горы Большой Шаян, вмещает в себя 17 миникотеджей, SPA-комплекс и ресторан. У каждого домика свой неповторимый стиль – вдохновенный гуцульским колоритом, швейцарским горным уютом, или, например, альпийскими цветами. Небольшие стильные дома посреди природы – отличное место, чтобы сделать несколько фотографий для своего профиля в соцсетях.



"Червона рута" / chervona-ruta.com

Стоимость коттеджей за ночь от 1900 до 3000 гривен.

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