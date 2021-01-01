15 гостиничных номеров с лучшими в мире видами из окна: атмосферные фото
Обычно, роскошные отели строят в очень красивых местах – в исторических кварталах, у набережной или рядом с живописным парком. Ведь красивый пейзаж за окном – то, чем гордятся владельцы и то, что непосредственно влияет на стоимость.
Кстати говоря, на "Reddit" есть страница, где собраны фотографии самых красивых гостиничных номеров в мире.
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Вот, какие снимки гостиничных номеров понравились пользователям больше всего:
На яхте
Фото: Reddit / RoomPorn
Люкс в Киото, Япония
Фото: Reddit / RoomPorn
Панорамный вид на Тихий океан
Фото: Reddit / RoomPorn
Отель в Норвегии
Фото: Reddit / RoomPorn
Ванная комната с потрясающим видом на Тайвань
Фото: Reddit / RoomPorn
Комната со стеклянным полом
Фото: Reddit / RoomPorn
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Номер с камином в Северной Италии
Фото: Reddit / RoomPorn
Спальня с невероятным видом, Нью-Йорк
Фото: Reddit / RoomPorn
Гостиная в Мексике
Фото: Reddit / RoomPorn
Зимние пейзажи Турции
Фото: Reddit / RoomPorn
Уютный номер у реки в джунглях
Фото: Reddit / RoomPorn
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Отель Riad Yasmine в Марракеше
Фото: Reddit / RoomPorn
Номер на острове Сен-Луи в Париже
Фото: Reddit / RoomPorn
Сказочный вид на Капри
Фото: Reddit / RoomPorn
Романтическая атмосфера в Париже
Фото: Reddit / RoomPorn
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