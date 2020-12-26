Соскучились по путешествиями и гостиницами? В Бангкоке люксовый отель делает уникальное предложение. Прожить за 100 долларов в день с большим ассортиментом VIP-услуг.

Программу One Million Baht Club © Hyatt придумал отель Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit. Она рассчитана на двух взрослых с двумя детьми, сообщает Travel and Leisure.

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"Замечательный вариант соотношения цены и качества для частых гостей, которые стремятся к полупостоянному пребыванию в центре города по одноразовой плате, которая включает различные преимущества наших ведущих деловых партнеров", – сказали в отеле.

Цена и услуги, которые будет предоставлять отель

Цена пакета стартует от 33 400 тысяч долларов. Например, питание и напитки на сумму 200 тысяч батов – это около 6 653 тысяч долларов. Цена за сутки получается даже меньше, чем 100 долларов – почти 92 доллара.

Услиги отеля:

Посещение круглосуточного фитнес-центра Ежедневная уборка номеров и пользование конференц-залом Включено и посещение клубного лаунджа, где подают кофе и чай и вечерние коктейли Парковка на территории отеля Ежедневно пользоваться услугами прачечной и химчистки Работаете дистанционно– не переживайте за интернет. Отель обеспечивает Wi-FI и местными звонками На День рождения будете иметь возможность провести частную вечеринку на крыше в лаундж-баре Spectrum. В течение двух часов гостям, которых может быть до 20 человек, будут подавать бесплатное вино, пиво и любые безалкогольные напитки Десять бесплатных массажей в год в соседнем спа-салоне и десять поездок на лимузине по Бангкоку Можно будет провести десять ночей в других гостиницах Hyatt.



Ресторан в гостинице \ Фото с открытых источников

Предложение также включает медицинское обследование по программе executive для одного члена семьи в международной клинике Bumrungrad International Hospital с трансферами и членство в Viz Black Card, которая дает возможность пользоваться особыми привилегиями в торговых центрах Siam Paragon, Siam Center, Icon Siam и Siam Discovery.

Один с номеров гостиници \ Фото с открытых источников

Другие льготы включают в себя пользование услугами консьержа отеля, право на участие в программе World of Hyatt.

Акция действует до 31 марта 2021 года. Первое пребывание начинается не позднее 1 апреля.