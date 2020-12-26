Японская авиакомпания предлагает отказаться от еды во время полета: детали
А вы заказывали еду во время полета но не съедали ее? Наверное, такое было у каждого. Японская авиакомпания Japan Airlines нашла выход и предлагает своим клиентам новое революционное решение.
Теперь перед рейсом можно выбрать, будеш ли ты есть во время полета. Это можно сделать на официальном сайте JAL или позвонить в авиакомпанию после подтверждения бронирования рейса, сообщает On mile at a time.
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В Japan Airlines уверяют, что это не очередная мера по оптимизации расходов. Количество порций перед каждым полетом точно рассчитана под число пассажиров. Если кто-то отказывается, то блюдо просто выбрасывают.
Чтобы сократить пищевые отходы, японцы и предложили клиентам отказаться от питания заранее. Функция доступна пока только на одном рейсе – из токийского аэропорта Ханэда в Бангкок. Многие пассажиры хотят спать весь полет и не просыпаться для позднего ужина.
Пример ланча на борту Japan Airlines \ Фото Japan Airlines
В обмен путешественник в бизнес-классе получит улучшенный дорожный набор, а пассажиры с эконом- и премиум-эконом-класса – дорожный набор бизнес-класса.
Ранее Japan Airlines уже меняли униформу инженеров на более экологичную и предоставили стюардессам планшеты, чтобы сократить количество печатных бумажных меню.
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