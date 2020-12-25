Думали, что бортпроводники всегда серьезны? Британская стюардесса показала, как развлекается после полета.

Она представляет компанию British Airways и выполнила акробатический трюк прямо на борту самолета. Видео опубликовали в Instagram.

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На кадрах видно, как женщина умело делает сальто назад – резко отталкивается ногами от пола, сильно взмахивает руками, переворачивается в воздухе и уверенно приземляется на ноги.

В комментариях подписчики социальной сети увлекаются умениями стюардессы и спрашивают, как она это сделала.

Ранее мы писали о тайных комнатах в самолетах. Об этом рассказала бортпроводница Кэт Камалани. Она опубликовала фотографии и рассказала, что внутри есть несколько очень узких коек, на которых можно спать.