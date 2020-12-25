Думали, що бортпровідники завжди серйозні? Британська стюардеса показала, як розважається після польоту.

Вона представляє компанію British Airways і виконала акробатичний трюк прямо на борту літака. Відео опублікували в Instagram.

Читайте також: Абу-Дабі відкриває кордони для туристів

На кадрах видно, як жінка вправно робить сальто назад – різко відштовхується ногами від підлоги, сильно змахує руками, перевертається у повітрі та впевнено приземляється на ноги.

У коментарях підписники соціальної мережі захоплюються вміннями стюардеси та питають, як вона це зробила.

Раніше ми писали про таємні кімнати у літаках. Про це розповіла бортпровідниця Кет Камалані. Вона опублікувала фотографії та розповіла, що всередині є кілька дуже вузьких ліжок, на яких можна спати.