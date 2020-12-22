У літаках є приміщення, які не бачать пасажири. Коли наступного разу будете летіти у літаку, то роздивіться уважно, де можуть бути такі потаємні кімнати.

У них можуть відпочити члени екіпажу. Про це розповіла бортпровідниця Кет Камалані в TikTok.

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Вона опублікувала фотографію подібних кімнат і розповіла, що всередині є кілька дуже вузьких ліжок, в яких можна спати.

Якщо переліт буде довгим, то половина стюардес відправиться туди. Після того як вони відпочинуть, то поміняються з іншою половиною.

Стюардеси з великим стажем можуть першими обирати, на яких саме ліжка вони хочуть відпочивати,

– розповіла бортпровідниця.

Кет попередила туристів, що їм навіть не варто намагатися проникнути в ці приміщення, оскільки тільки у співробітників авіакомпанії є до них доступ.

Фото з таємних кімнат:

"Також ви ніколи не дізнаєтеся, де вони розташовані. Більш того, вас просто знімуть з рейсу, якщо ви спробуєте туди пробратися", – підсумувала стюардеса.