Стюардеса розповіла про таємні кімнати у літаках
У літаках є приміщення, які не бачать пасажири. Коли наступного разу будете летіти у літаку, то роздивіться уважно, де можуть бути такі потаємні кімнати.
У них можуть відпочити члени екіпажу. Про це розповіла бортпровідниця Кет Камалані в TikTok.
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Вона опублікувала фотографію подібних кімнат і розповіла, що всередині є кілька дуже вузьких ліжок, в яких можна спати.
Якщо переліт буде довгим, то половина стюардес відправиться туди. Після того як вони відпочинуть, то поміняються з іншою половиною.
Стюардеси з великим стажем можуть першими обирати, на яких саме ліжка вони хочуть відпочивати,
– розповіла бортпровідниця.
Кет попередила туристів, що їм навіть не варто намагатися проникнути в ці приміщення, оскільки тільки у співробітників авіакомпанії є до них доступ.
Фото з таємних кімнат:
"Також ви ніколи не дізнаєтеся, де вони розташовані. Більш того, вас просто знімуть з рейсу, якщо ви спробуєте туди пробратися", – підсумувала стюардеса.
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