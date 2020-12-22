В самолетах есть помещения, которые не видят пассажиры. Когда в следующий раз будете лететь в самолете, то рассмотрите внимательно, где могут быть такие потайные комнаты.

В них могут отдохнуть члена экипажа. Об этом рассказала бортпроводница Кэт КамаланиTikTok.

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Она опубликовала фотографию подобных комнат и рассказала, что внутри есть несколько очень узких кроватей, в которых можно спать.

Если перелет будет долгим, то половина стюардесс отправится туда. После того, как они отдохнут, то поменяются с другой половиной.

Стюардессы с большим стажем могут первыми выбирать, на каких именно кроватях они хотят отдыхать,

– рассказала бортпроводница.

Кэт предупредила туристов, что им даже не стоит пытаться проникнуть в эти помещения, поскольку только у сотрудников авиакомпании есть к ним доступ.

Фото с тайных комнат:

"Также вы никогда не узнаете, где они расположены. Более того, вас просто снимут с рейса, если вы попытаетесь туда пробраться", – подытожила стюардесса.