Несчастные случаи со смертью пассажиров на борту, к счастью, случаются очень редко. Однако члены экипажа должны быть готовы и знать, что делать в таких ситуациях.

Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates Сандра Джини Квон рассказала в TikTok, что если пассажир самолета умирает во время перелета, то сначала членам экипажа необходимо обратить тело в специальные мешки.

Затем его тело перекладут на один из свободных рядов или в бизнес-класс. Если же лайнер будет заполнен, то тело пассажира оставляют на его месте или переносят на кухню к стюардессам.

Кроме того, члены экипажа не имеют права официально объявлять о смерти на борту самолета. Это может быть сделано только местными властями после посадки самолета,

– добавила Квон.

Также она уточнила, что иногда пассажирские авиакомпании перевозят тела в грузовых отсеках.

Между тем китайским стюардессам выдали новые рекомендации работы для того, чтобы снизить риски заражения коронавируса во время полета. Авиационный регулятор Китая посоветовал им использовать подгузники, чтобы избежать походов в туалет.