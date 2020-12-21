Нещасні випадки зі смертю пасажирів на борту, на щастя, стають дуже рідко. Проте члени екіпажу повинні бути готовими і знати, що треба робити у таких ситуаціях.

Колишня стюардеса авіакомпанії Emirates Сандра Джині Квон розповіла в TikTok, що якщо пасажир літака вмирає під час перельоту, то спершу членам екіпажу необхідно звернути тіло в спеціальні мішки.

Потім його тіло перекладуть на один з вільних рядів або в бізнес-клас. Якщо ж лайнер буде заповнений, то тіло пасажира залишають на його місці або переносять на кухню до стюардес.

Крім того, члени екіпажу не мають права офіційно оголошувати про смерть на борту літака. Це може бути зроблено тільки місцевою владою після посадки літака,

– додала Квон.

Також вона уточнила, що іноді пасажирські авіакомпанії перевозять тіла в вантажних відсіках.

Тим часом китайським стюардесам видали нові рекомендації роботи для того, щоб знизити ризики зараження коронавірусом під час польоту. Авіаційний регулятор Китаю порадив їм використовувати підгузки, щоб уникати походів у туалет.