Абу-Дабі відкриває кордони для туристів
У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі з 24 грудня введуть нові правила в'їзду на територію.
Стосуватимуться вони і тих, хто на постійній основі проживає в країні, і туристів. Правила схвалив Комітет з управління надзвичайними ситуаціями, кризами і катастрофами, повідомляє Time Out Abu Dhabi.
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Для тих, хто приїжджає із "зеленого" списку країн, скасовується обов'язковий 14-денний карантин.
Зараз до них відносяться:
- Австралія,
- Бруней,
- Китай,
- Греція,
- Гренландія,
- Гонконг,
- Малайзія,
- Маврикій,
- Нова Зеландія,
- Саудівська Аравія,
- Сінгапур,
- Тайвань,
- Таджикистан,
- Таїланд,
- Узбекистан,
- В'єтнам.
Для тих, хто прибуває з інших карантинних зон, тривалість карантину скорочується до 10 днів. Такий же термін повинні бути на ізоляції ті, хто контактував з хворими на коронавірус. Проте необхідно зробити ПЛР-тест на восьмий день.
Міжнародні туристи повинні здати два ПЛР-тести на коронавірус: перший – не більше, ніж за 96 годин до відправлення рейсу і пред'явити в аеропорту при відправленні, другий – після прибуття в Абу-Дабі.
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