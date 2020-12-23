У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі з 24 грудня введуть нові правила в'їзду на територію.

Стосуватимуться вони і тих, хто на постійній основі проживає в країні, і туристів. Правила схвалив Комітет з управління надзвичайними ситуаціями, кризами і катастрофами, повідомляє Time Out Abu Dhabi.

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Для тих, хто приїжджає із "зеленого" списку країн, скасовується обов'язковий 14-денний карантин.

Зараз до них відносяться:

Австралія, Бруней, Китай, Греція, Гренландія, Гонконг, Малайзія, Маврикій, Нова Зеландія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Тайвань, Таджикистан, Таїланд, Узбекистан, В'єтнам.

Для тих, хто прибуває з інших карантинних зон, тривалість карантину скорочується до 10 днів. Такий же термін повинні бути на ізоляції ті, хто контактував з хворими на коронавірус. Проте необхідно зробити ПЛР-тест на восьмий день.

Міжнародні туристи повинні здати два ПЛР-тести на коронавірус: перший – не більше, ніж за 96 годин до відправлення рейсу і пред'явити в аеропорту при відправленні, другий – після прибуття в Абу-Дабі.