Абу-Даби открывает границы для туристов
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 24 декабря введут новые правила въезда на территорию.
Касаться они будут и тех, кто на постоянной основе проживает в стране, и туристов. Правила одобрил Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами, сообщает Time Out Abu Dhabi.
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Для тех, кто приезжает из "зеленого" списка стран, отменяется обязательный 14-дневный карантин.
Сейчас к ним относятся:
- Австралия,
- Бруней,
- Китай,
- Греция,
- Гренландия,
- Гонконг,
- Малайзия,
- Маврикий,
- Новая Зеландия,
- Саудовская Аравия,
- Сингапур,
- Тайвань,
- Таджикистан,
- Таиланд,
- Узбекистан,
- Вьетнам.
Для тех, кто прибывает из других карантинных зон, продолжительность карантина сокращается до 10 дней. Такой же срок должны быть на изоляции те, кто контактировал с больными на коронавирус. Однако необходимо сделать ПЦР-тест на восьмой день.
Международные туристы должны сдать два ПЦР-тесты на коронавирус: первый – не более, чем за 96 часов до отправления рейса и предъявить в аэропорту при отправлении, второй – по прибытии в Абу-Даби.
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