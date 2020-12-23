В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 24 декабря введут новые правила въезда на территорию.

Касаться они будут и тех, кто на постоянной основе проживает в стране, и туристов. Правила одобрил Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами, сообщает Time Out Abu Dhabi.

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Для тех, кто приезжает из "зеленого" списка стран, отменяется обязательный 14-дневный карантин.

Сейчас к ним относятся:

Австралия, Бруней, Китай, Греция, Гренландия, Гонконг, Малайзия, Маврикий, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Вьетнам.

Для тех, кто прибывает из других карантинных зон, продолжительность карантина сокращается до 10 дней. Такой же срок должны быть на изоляции те, кто контактировал с больными на коронавирус. Однако необходимо сделать ПЦР-тест на восьмой день.

Международные туристы должны сдать два ПЦР-тесты на коронавирус: первый – не более, чем за 96 часов до отправления рейса и предъявить в аэропорту при отправлении, второй – по прибытии в Абу-Даби.