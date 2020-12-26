А ви замовляли їжу під час польоту та не з’їдали її? Напевно, таке було у кожного. Японська авіакомпанія Japan Airlines знайшла вихід і пропонує своїм клієнтам нове революційне рішення.

Тепер перед рейсом можна вибрати, чи будеш ти їсти під час польоту. Це можна зробити на офіційному сайті JAL або зателефонувати в авіакомпанію після підтвердження бронювання рейсу, повідомляє On mile at a time.

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У Japan Airlines запевняють, що це не чергова міра по оптимізації витрат. Кількість порцій перед кожним польотом точно розрахована під число пасажирів. Якщо хтось відмовляється, то страву просто викидають.

Щоб скоротити харчові відходи, японці і запропонували клієнтам відмовитися від харчування заздалегідь. Функція доступна поки тільки на одному рейсі – з токійського аеропорту Ханеда в Бангкок. Багато пасажирів хочуть спати весь політ і не прокидатися для пізньої вечері.



Приклад ланчу на борту Japan Airlines \ Фото Japan Airlines

В обмін мандрівник в бізнес-класі отримає покращений дорожній набір, а пасажири з економ- і преміум-економ-класу – дорожній набір бізнес-класу.

Раніше Japan Airlines вже змінювали уніформу інженерів на більш екологічну і надали стюардесам планшети, щоб скоротити кількість друкованих паперових меню.