Засумували за подорожами та готелями? У Бангкоку люксовий готель має унікальну пропозицію. Прожити за майже 100 доларів на добу з великим асортиментом VIP-послуг.

Програму One Million Baht Club © Hyatt придумав готель Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit. Вона розрахована на двох дорослих з двома дітьми, повідомляє Travel and Leisure.

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"Чудовий варіант співвідношення ціни та якості для частих гостей, які прагнуть напівпостійного перебування в центрі міста за одноразовою платою, яка включає різні переваги наших провідних ділових партнерів", – пояснили у готелі.

Ціна та послуги, які надаватиме готель

Ціна пакету стартує від 33 400 тисяч доларів. Наприклад, харчування і напої на суму 200 тисяч батів – це близько 6 653 тисяч доларів. Ціна за добу виходить навіть менше, ніж 100 доларів – майже 92 долари.

Послуги готелю:

Відвідування цілодобового фітнес-центру Щоденне прибирання номерів і користування конференц-залом Включено і відвідування клубного лаунджа, де подають каву та чай та вечірні коктейлі Паркування на території готелю Щодня користуватися послугами пральні та хімчистки Працюєте віддалено – не переживайте за інтернет. Готель забезпечує Wi-Fi та місцевими дзвінками На День народження будете мати можливість провести приватну вечірку на даху в лаундж-барі Spectrum. Протягом двох годин гостям, яких може бути до 20 осіб, подаватимуть безкоштовне вино, пиво і будь-які безалкогольні напої Десять безкоштовних масажів в рік в сусідньому спа-салоні та десять поїздок на лімузині по Бангкоку Можна буде провести десять ночей в інших готелях Hyatt.



Ресторан у готелі \ Фото з відкритих джерел

Пропозиція також включає медичне обстеження за програмою executive для одного члена сім'ї в міжнародній клініці Bumrungrad International Hospital з трансферами та членство в Viz Black Card, що дає можливість користуватися особливими привілеями в торговельних центрах Siam Paragon, Siam Center, Icon Siam і Siam Discovery.



Один з номерів готелю \ Фото з відкритих джерел

Інші пільги включають в себе користування послугами консьєржа готелю, право на участь у програмі World of Hyatt.

Акція діє до 31 березня 2021 року. Перша дата перебування починається не пізніше 1 квітня.