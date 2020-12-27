Природа – прекрасное место, и в эти тяжелые времена, когда все кажется грустным и скучным, всегда приятно смотреть на какие-то удивительные вещи. Этим фотографам удалось зафиксировать одну из замечательных вещей, подаренных нам природой – полярное сияние – красочное, пышное и будто не из этого мира.