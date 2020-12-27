Полярное сияние, заставляющее затаить дыхание: 25 победных фото по версии "Capture the Atlas"
Природа – прекрасное место, и в эти тяжелые времена, когда все кажется грустным и скучным, всегда приятно смотреть на какие-то удивительные вещи. Этим фотографам удалось зафиксировать одну из замечательных вещей, подаренных нам природой – полярное сияние – красочное, пышное и будто не из этого мира.
Северное сияние происходит в высокоширотных регионах за нарушения в магнитосфере, вызванные солнечным ветром. Многие люди хотели бы видеть это в реальной жизни, к сожалению, никто не знает, когда мы сможем путешествовать снова, поэтому Travel24 предлагает фотографии победителей конкурса, организованного "Capture the Atlas".
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Победители фотоконкурса "Северное сияние"
"Весенний фейерверк", Оле Саломонсен
Тромсо, Норвегия
"Прямо перед замораживанием", Аки Миккола
Финская Лапландия
"Волшебная башня", Хоакин Марко
Исландия
"Финляндия ночью", Ким Йенссен
Финская Лапландия
"Яйца дракона", Роксолана Гилевич
Лофотенские острова, Норвегия
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"Симфония огней", Юрий Белегурчи
Тингвеллир, Исландия
"Под небом Канады", Паркер Беркетт
Британская Колумбия, Канада
"Награда за охоту", Бен Мейз
Тасмания, Австралия
"Сближение", Агнешка Мровка
Йокульсарлон, Исландия
"Хафрагилсфосс Аврора", Стефано Пеллегрини
Исландия
"Ворота на север", Филипп Гребенда
Исландия
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"Огни в стране живого неба", Жанин Головатуик
Саскачеван, Канада
"Когда мечта стала реальностью", Мохад Альмеханна
Юкон, Канада
"Викинги в небе", Нико Ринальди
Исландия
"Турбулентность", Джон Уэзерби
Исландия
"Ледяные огни Лофотена", Денис Хеллвиг
Лофотенские острова, Норвегия
"Магия изображенных скал", Мэрибет Киченски
Верхний полуостров Мичиган, США
"Утверждение", Уильям Патино
Исландия
"Небесный танец", Сергей Королев
Кольский полуостров, Россия
"Пламя в небе", Ристо Лескинен
Финская Лапландия
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"Призраки падения", Петри Пуурунен
Финская Лапландия
"Антарктическая ночь", Бенджамин Эберхардт
Нейтринная обсерватория Ледяного куба – Антарктида
"Извержение полярного сияния", Тор-Ивар Несс
Лингенськие Альпы, Норвегия
"Над горными горами", Хосе Антонио Матеос Фахардо
Лофотенские острова, Норвегия
"Естественная магия", Вирджиния Иллер
Исландия
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