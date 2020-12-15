Опустошены пожарами леса, истощена засухами Земля, наводнения и природа, что отвоевывает свою территорию. Именно так показали нашу планету фотографы, которые принимали участие в конкурсе "Фото Земли 2020".

Британское Королевское географическое общество избрало победителей конкурса в шести категориях. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечают организаторы, конкурс имеет целью призвать людей к дискуссии о мире и его жителей.

Янронг Го

Девушка победила в категории "Люди". На фото – мужчина курит трубку в Ляншань-Ийскому автономном округе Китая.



Мужчина курит трубку / rgs.org

Джонатан Хименес

Заброшенное место, которое отвоевала природа, стало победителем конкурса "Фото Земли 2020".

Французский фотограф Джонатан Хименес (Jonk) снял заброшенные кафе и театр в Абхазии, поросший лесом отель в Португалии и забытый бассейн в Италии. Его работы отобрали из числа 2600 фотографий.



Заброшенный отель в Португалии / rgs.org

Фоторепортерка, отмечена Пулитцеровской премией, Марисса Рот, которая председательствует в конкурсе, сказала, что эти работы выбрали из-за высокого мастерство и того, как они иллюстрируют "неоднозначность сосуществования человека с природой".

Й Сунь

Фотограф одержал победу в номинации "Природа" за свою работу, на которой сверху изображена изрытая тракторами землю в Испании. Эта ферма страдает от засухи.



Ферма в Испании, страдающая от засухи / rgs.org

Шарль Кселот

Выиграл категорию "Леса, что меняются". Его "Мертвое дерево №1" – это то, что осталось на месте лесных пожаров, вызванных людьми.



"Мертвое дерево №1" / rgs.org

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Джо Хаббен

Фотограф получил первенство в категории "Климат перемен" за изображение, которое документирует последствия наводнения в Венеции.



Последствия наводнения в Венеции / rgs.org