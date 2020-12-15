Определены лучшие фотографии Земли 2020 года, которые показывают, что происходит с планетой
Опустошены пожарами леса, истощена засухами Земля, наводнения и природа, что отвоевывает свою территорию. Именно так показали нашу планету фотографы, которые принимали участие в конкурсе "Фото Земли 2020".
Британское Королевское географическое общество избрало победителей конкурса в шести категориях. Об этом сообщает BBC.
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Как отмечают организаторы, конкурс имеет целью призвать людей к дискуссии о мире и его жителей.
Янронг Го
Девушка победила в категории "Люди". На фото – мужчина курит трубку в Ляншань-Ийскому автономном округе Китая.
Мужчина курит трубку / rgs.org
Джонатан Хименес
Заброшенное место, которое отвоевала природа, стало победителем конкурса "Фото Земли 2020".
Французский фотограф Джонатан Хименес (Jonk) снял заброшенные кафе и театр в Абхазии, поросший лесом отель в Португалии и забытый бассейн в Италии. Его работы отобрали из числа 2600 фотографий.
Заброшенный отель в Португалии / rgs.org
Фоторепортерка, отмечена Пулитцеровской премией, Марисса Рот, которая председательствует в конкурсе, сказала, что эти работы выбрали из-за высокого мастерство и того, как они иллюстрируют "неоднозначность сосуществования человека с природой".
Й Сунь
Фотограф одержал победу в номинации "Природа" за свою работу, на которой сверху изображена изрытая тракторами землю в Испании. Эта ферма страдает от засухи.
Ферма в Испании, страдающая от засухи / rgs.org
Шарль Кселот
Выиграл категорию "Леса, что меняются". Его "Мертвое дерево №1" – это то, что осталось на месте лесных пожаров, вызванных людьми.
"Мертвое дерево №1" / rgs.org
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Джо Хаббен
Фотограф получил первенство в категории "Климат перемен" за изображение, которое документирует последствия наводнения в Венеции.
Последствия наводнения в Венеции / rgs.org
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