Визначені найкращі фото Землі за 2020 рік, які показують, що відбувається з планетою
Спустошені пожежами ліси, виснажена посухами Земля, повені й природа, що відвойовує свою територію. Саме так показали нашу планету фотографи, які брали участь у конкурсі "Фото Землі 2020".
Британське Королівське географічне товариство обрало переможців конкурсу у шести категоріях. Про це повідомляє BBC.
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Як зазначають організатори, конкурс має на меті закликати людей до дискусії про світ та його мешканців.
Янронг Го
Дівчина перемогла у категорії "Люди". На фото – чоловік палить люльку в Ляншань-Ійському автономному окрузі Китаю.
Чоловік палить люльку / rgs.org
Джонатан Хіменез
Покинуте місце, яке відвоювала природа, стало переможцем конкурсу "Фото Землі 2020".
Французький фотограф Джонатан Хіменез (Jonk) зняв покинуті кав'ярню і театр в Абхазії, порослий лісом готель у Португалії та забутий басейн в Італії. Його роботи відібрали з поміж 2600 фотографій.
Покинутий готель у Португалії / rgs.org
Фоторепортерка, відзначена Пулітцерівською премією, Марісса Рот, яка головує у конкурсі, сказала, що ці роботи обрали через високу майстерність і те, як вони ілюструють "неоднозначність співіснування людини з природою".
Ї Сунь
Фотограф отримав перемогу у номінації "Природа" за свою роботу, на якій згори зображено пориту тракторами землю в Іспанії. Ця ферма страждає від посухи.
Ферма в Іспанії, яка страждає від посухи / rgs.org
Шарль Кселот
Виграв категорію "Ліси, що змінюються". Його "Мертве дерево №1" – це те, що лишилося на місці лісових пожеж, спричинених людьми.
"Мертве дерево №1" / rgs.org
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Джо Хаббен
Фотограф отримав першість у категорії "Клімат змін" за зображення, яке документує наслідки повені у Венеції.
Наслідки повені у Венеції / rgs.org
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