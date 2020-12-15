Спустошені пожежами ліси, виснажена посухами Земля, повені й природа, що відвойовує свою територію. Саме так показали нашу планету фотографи, які брали участь у конкурсі "Фото Землі 2020".

Британське Королівське географічне товариство обрало переможців конкурсу у шести категоріях. Про це повідомляє BBC.

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Як зазначають організатори, конкурс має на меті закликати людей до дискусії про світ та його мешканців.

Янронг Го

Дівчина перемогла у категорії "Люди". На фото – чоловік палить люльку в Ляншань-Ійському автономному окрузі Китаю.



Чоловік палить люльку / rgs.org

Джонатан Хіменез

Покинуте місце, яке відвоювала природа, стало переможцем конкурсу "Фото Землі 2020".

Французький фотограф Джонатан Хіменез (Jonk) зняв покинуті кав'ярню і театр в Абхазії, порослий лісом готель у Португалії та забутий басейн в Італії. Його роботи відібрали з поміж 2600 фотографій.



Покинутий готель у Португалії / rgs.org

Фоторепортерка, відзначена Пулітцерівською премією, Марісса Рот, яка головує у конкурсі, сказала, що ці роботи обрали через високу майстерність і те, як вони ілюструють "неоднозначність співіснування людини з природою".

Ї Сунь

Фотограф отримав перемогу у номінації "Природа" за свою роботу, на якій згори зображено пориту тракторами землю в Іспанії. Ця ферма страждає від посухи.



Ферма в Іспанії, яка страждає від посухи / rgs.org

Шарль Кселот

Виграв категорію "Ліси, що змінюються". Його "Мертве дерево №1" – це те, що лишилося на місці лісових пожеж, спричинених людьми.



"Мертве дерево №1" / rgs.org

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Джо Хаббен

Фотограф отримав першість у категорії "Клімат змін" за зображення, яке документує наслідки повені у Венеції.



Наслідки повені у Венеції / rgs.org