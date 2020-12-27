Полярне сяйво, яке змушує затамувати подих: 25 переможних фото за версією "Capture the Atlas"
Природа – прекрасне місце, і в ці важкі часи, коли все здається сумним і нудним, завжди приємно дивитись на якісь дивовижні речі. Цим фотографам вдалося зафіксувати одну з чудових речей, подарованих нам природою – полярне сяйво – барвисте, пишне і ніби не з цього світу.
Північне сяйво відбувається у високоширотних регіонах через порушення в магнітосфері, спричинені сонячним вітром. Багато людей хотіли б бачити це в реальному житті, на жаль, ніхто не знає, коли ми зможемо подорожувати знову, тож Travel24 пропонує світлини переможців конкурсу, організованого "Capture the Atlas".
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Переможці фотоконкурсу "Північне сяйво"
"Весняний феєрверк", Оле Саломонсен
Тромсо, Норвегія
"Прямо перед заморожуванням", Акі Міккола
Фінська Лапландія
"Чарівна вежа", Хоакін Марко
Ісландія
"Фінляндія вночі", Кім Йенссен
Фінська Лапландія
"Яйця дракона", Роксоляна Гілевич
Лофотенські острови, Норвегія
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"Симфонія вогнів", Юрій Белегурчі
Тингвеллір, Ісландія
"Під небом Канади", Паркер Беркетт
Британська Колумбія, Канада
"Нагорода за полювання", Бен Мейз
Тасманія, Австралія
"Зближення", Агнешка Мровка
Йокульсарлон, Ісландія
"Хафрагілсфосс Аврора", Стефано Пеллегріні
Ісландія
"Ворота на північ", Філіп Гребенда
Ісландія
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"Вогні в країні живого неба", Жанін Головатуїк
Саскачеван, Канада
"Коли мрія стала реальністю", Мохад Альмеханна
Юкон, Канада
"Вікінги в небі", Ніко Рінальді
Ісландія
"Турбулентність", Джон Везербі
Ісландія
"Крижані вогні Лофотена", Денис Хеллвіг
Лофотенські острови, Норвегія
"Магія зображених скель", Мерібет Кіченскі
Верхній півострів Мічиган, США
"Ствердження", Вільям Патіно
Ісландія
"Небесний танець", Сергій Корольов
Кольський півострів, Росія
"Полум'я в небі", Рісто Лескінен
Фінська Лапландія
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"Привиди падіння", Петрі Пуурунен
Фінська Лапландія
"Антарктична ніч", Бенджамін Еберхардт
Нейтринна обсерваторія Крижаного куба – Антарктида
"Виверження полярного сяйва", Тор-Івар Несс
Лінгенські Альпи, Норвегія
"Над гірськими горами", Хосе Антоніо Матеос Фахардо
Лофотенські острови, Норвегія
"Природна містика", Вірджинія Іллера
Ісландія
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