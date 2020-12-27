Природа – прекрасне місце, і в ці важкі часи, коли все здається сумним і нудним, завжди приємно дивитись на якісь дивовижні речі. Цим фотографам вдалося зафіксувати одну з чудових речей, подарованих нам природою – полярне сяйво – барвисте, пишне і ніби не з цього світу.