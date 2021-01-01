Зазвичай, розкішні готелі будують у дуже красивих місцях – в історичних кварталах, біля набережної або поруч з мальовничим парком. Адже гарний пейзаж за вікном – те, чим пишаються власники й те, що безпосередньо впливає на вартість номерів.

До речі, на "Reddit" є сторінка, де зібрані фотографії найкрасивіших готельних номерів у світі. Цікаво Чи безпечно зупинятися у готелі під час пандемії: відповідь експертів Ось, які знімки готельних номерів сподобалися користувачам найбільше: На яхті

Фото: Reddit / RoomPorn Люкс у Кіото, Японія

Фото: Reddit / RoomPorn Панорамний вид на Тихий океан

Фото: Reddit / RoomPorn Готель у Норвегії

Фото: Reddit / RoomPorn Ванна кімната з приголомшливим видом на Тайвань

Фото: Reddit / RoomPorn Кімната зі скляною підлогою

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Фото: Reddit / RoomPorn Спальня з неймовірним видом, Нью-Йорк

Фото: Reddit / RoomPorn Вітальня в Мексиці

Фото: Reddit / RoomPorn Зимові пейзажі Туреччини

Фото: Reddit / RoomPorn Затишний номер біля річки у джунглях

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Фото: Reddit / RoomPorn Номер на острові Сен-Луї у Парижі

Фото: Reddit / RoomPorn Казковий вид на Капрі

Фото: Reddit / RoomPorn Романтична атмосфера в Парижі

Фото: Reddit / RoomPorn