15 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото
Зазвичай, розкішні готелі будують у дуже красивих місцях – в історичних кварталах, біля набережної або поруч з мальовничим парком. Адже гарний пейзаж за вікном – те, чим пишаються власники й те, що безпосередньо впливає на вартість номерів.
До речі, на "Reddit" є сторінка, де зібрані фотографії найкрасивіших готельних номерів у світі.
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Ось, які знімки готельних номерів сподобалися користувачам найбільше:
На яхті
Фото: Reddit / RoomPorn
Люкс у Кіото, Японія
Фото: Reddit / RoomPorn
Панорамний вид на Тихий океан
Фото: Reddit / RoomPorn
Готель у Норвегії
Фото: Reddit / RoomPorn
Ванна кімната з приголомшливим видом на Тайвань
Фото: Reddit / RoomPorn
Кімната зі скляною підлогою
Фото: Reddit / RoomPorn
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Номер з каміном у Північній Італії
Фото: Reddit / RoomPorn
Спальня з неймовірним видом, Нью-Йорк
Фото: Reddit / RoomPorn
Вітальня в Мексиці
Фото: Reddit / RoomPorn
Зимові пейзажі Туреччини
Фото: Reddit / RoomPorn
Затишний номер біля річки у джунглях
Фото: Reddit / RoomPorn
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Готель Riad Yasmine у Марракеші
Фото: Reddit / RoomPorn
Номер на острові Сен-Луї у Парижі
Фото: Reddit / RoomPorn
Казковий вид на Капрі
Фото: Reddit / RoomPorn
Романтична атмосфера в Парижі
Фото: Reddit / RoomPorn
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