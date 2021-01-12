Несмотря на усиление карантина, стартовавшего 8 января, в Буковеле на территории комплекса и возле подъемников – немало туристов. Отдыхающие на рождественские праздники и выходные продолжали прибывать на этот горнолыжный курорт в Карпатах.

Больше о ситуации в Буковеле и на других горнолыжных курортах во время карантина – читайте в материале 24 канала.

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Горнолыжным курортам Буковель, Драгобрат, Мигово, Славское и другим не запрещали работать во время усиленного карантина, однако определенные ограничения там таки ввели. В частности, запрещено посещать рестораны в отелях, однако сами гостиницы и гостевые дома работают.

Буковель

В сети опубликовали видео с толпами туристов в Буковеле, снятое в первые дни локдауна. Блогер Сергей Наумович в комментариях к своей публикации сообщил, что из-за больших очередей из авто на дороге к курорту ему пришлось простоять в пробке около 2 часов.

Ехали из Яремче до буки (Буковель) 2,5 часа. Из них 2 часа – 5 километров пробки,

– написал Наумович.

Смотрите видео с очередями в Буковеле:



В сеть также выкладывают снимки с автомобильными пробками на дороге в направлении Буковеля. На кадрах видно, что пробки на заснеженной трассе растянулись на километры, и хвост вообще теряется далеко между деревьев.

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Пробки на дороге в Буковель / Фото из фейсбук-страницы журналиста Ярослава Иваночко



Пробки на дороге в Буковель / Фото из фейсбук-страницы журналиста Ярослава Иваночко



Пробки на дороге в Буковель / Фото из фейсбук-страницы журналиста Ярослава Иваночко

Цены

Цены в Буковеле в начале 2021 года кусаются.

В частности, кофе американо на курорте в среднем стоит 100 гривен.

В меню, которое один из отдыхающих Буковеля опубликовал в сети, 200-граммовый салат из квашеной капусты стоит 190 гривен .

. За 200 гривен можно съесть порцию вареников.

Вафельное пирожное со сгущенкой обойдется в 100 гривен, а чашка кофе эспрессо – в 65 гривен.



Стоимость еды и напитков в одном из заведений Буковеля / Фото из соцсетей

Что касается жилья, то минимальная стоимость 1 ночи в хостеле в Буковеле стартует от 400 гривен с человека. Номер – не менее 900 гривен. Средняя цена номера в сутки с 13 января обойдется от 1 400 гривен. В то же время за 2 400 гривен можно будет переночевать, позавтракать и воспользоваться услугами спа-центра в отеле.



Цены на жилье в Буковеле в январе 2021 года / Скриншот из booking.com

Что касается питания, то харьковский блогер Евгений Хаустов рассказал в комментарии Styler, что гречка с мясной подливкой, салатом (обычной наструганной капустой) и стаканом компота стоит 250 гривен. Цены на продукты в магазинах в среднем вдвое, а то и втрое выше, чем в некурортных городах.

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Хаустов также выложил в инстаграм-сторис среднюю суточную стоимость пребывания в Буковеле. Самым дорогим днем для отдыха стало Рождество, когда оборудование и комплектующие, проживание в хостеле на человека стоили 1 500 гривен. Это без учета питания.



Суточная стоимость отдыха в Буковеле / Фото из инстаграм-страницы Евгения Хаустова

Тем временем украинка Яна Костюк написала на своей инстаграм-странице, что лыжный инструктор ей обошелся в 1 940 гривен за 2 часа на 2 человек. Ски-пасс на целый день стоит 1 280 гривен с человека. В цену входят все подъемники, в том числе и смотровой.

Вот на нем (смотровом подъемнике – 24 канал) стоит подняться, отдельно на него цена 150 гривен. Один подъем с лыжами – 370 гривен,

– написала Костюк.

Что касается питания, то украинка рассказала о своем опыте: завтракали в номере бутербродами, а в обед питались на центральной площади Буковеля в киосках с уличной едой. В течение дня пили глинтвейн. Цена за стаканчик 85 – 95 гривен. А вечером ужинали в ресторане.

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Чтобы попариться в чанах в Буковеле, придется заплатить 1 000 гривен за 2 часа на человека. Еще в 400 гривен обойдется трансфер туда и обратно.

Всего за 3 дня семья Яны потратила 20 тысяч гривен. В цену входят билеты на поезд в обе стороны: за двух человек – 1 725 гривен. Трансфер из Ивано-Франковска с человека – 150 гривен в одну сторону.

Фото с горнолыжных трасс Буковеля / Фото из социальных сетей

Славское

Тем временем горнолыжный курорт на Львовщине в Славском теряет туристов. Там, как и во всей стране, действуют жесткие ограничения, которые отпугнули гостей и ударили по прибылям предпринимателей.

Местный житель Василий, который зарабатывает тем, что подвозит лыжников к подъемникам, рассказал 24 каналу, что в 2020 году локдаун разогнал его клиентов.

Конечно, что отпугнул. Рестораны закрыты, люди в Славском не имеют что делать. Для катания снега нет,

– отметил мужчина.

Василий также рассказал, что в поселке проживают очень мало отдыхающих, многие отказались от отдыха. Мало кто также ездит на такси.

Что касается цен на ски-пассы, то абонементы на целый день стоят от 600 до 800 гривен.

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Смотрите сюжет об отдыхе в Славском:

По условиям карантина, все кафе и рестораны на курорте закрыты, внутрь заходить нельзя. Заведения работают только на вынос или доставку. Посетители могут отсканировать меню QR-кодом, который висит на двери. К ним выйдет официант и примет заказ.

В ресторанах или кафе покупают преимущественно чай или кофе. А вот кто хочет поесть, то с этим дела сложнее. Люди заказывают блюда в заведении, но вынуждены есть в парке на скамейке, потому что даже уличные столики подпадают под запрет.

Поэтому многие туристы питаются самостоятельно. В 2021 году приобрели популярность отдельные коттеджи. Люди арендуют их и там готовят себе еду.

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Отели могут работать и принимать туристов в привычном режиме, единственный запрет касается спа-комплексов и питания.

Завтраки мы выдаем до 11 часов, поскольку разрешили с 6 часов утра. Впрочем в 6 утра ресторан все равно не открывается, а к 11 мы успеваем полностью отдать все завтраки,

– рассказал администратор гостиницы Марьян Дымицкий.

Туристов таки отпугнули ограничения, и они начали отменять бронирование в Славском. Половина отелей и усадеб в январе будут пустыми, а их работники и местный бюджет останутся без прибыли. Хотя в предыдущие годы месяц был самым прибыльным в году.

"До 6 января было активное бронирование и ограничилось оно 10 января. С 10 января брони начали переносить уже на начало февраля. Людей, все же, пугают те ограничения", – прокомментировала начальник отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко.

Она добавила, что для местного бизнеса это большие потери, поскольку в январе была возможность заработать за целый год.

Драгобрат

Самый высокогорный курорт Украины Драгобрат менее разрекламирован, соответственно и менее известен и популярен среди туристов. Однако некоторые любители лыж говорят, что Драгобрат не только не уступает Буковелю, но и местами является лучшим, в частности из-за меньшего количества людей. Курорт расположен на высоте 1 400 метров над уровнем моря и покрыт снегом до мая.

Фото из Драгобрата / Фото из фейсбук-сообщений Юрия Гончарука и Валерия Игнашова:



Что касается цен на жилье, то за ночь в номере в середине января придется заплатить в среднем от 1 до 2 тысяч гривен. Хотя попадаются и отдельные бюджетные варианты – например, 350 гривен за ночь в двухместном номере эконом-класса в одном из гостевых домов.

Руководитель одного из отелей на курорте Драгобрат Юлия Аврашко рассказала, что питание гостям отели предоставляют. Но гостей с улицы не принимают. Рестораны работают только в формате на вынос.

Что касается цен на ски-пассы, то абонементы на целый день на все выдержки стоят от 800 до 1 300 гривен.