Сегодня, во время пандемии, украинцы имеют возможность ехать в несколько десятков стран: в Доминикану, Турцию, Египет, на Занзибар, Мальдивы, Шри-Ланку и другие государства. Но для туристов из Великобритании ограничения ввели более строгие: уехать за границу без уважительной причины им не всегда просто. Поэтому возросла популярность внутреннего курорта.

В условиях, когда британцы могут без ограничений путешествовать разве что только внутри страны, популярным стал Гибралтар – британская заморская территория, пишет издание "The Sun".

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Гибралтар расположен на юге Пиренейского полуострова. Географическая особенность этого места – большая известняковая Гибралтарская скала.

Крошечный курорт на южном побережье Испании – единственное место, которое в это время открыто для британцев, не требующее негативные результаты тестов на COVID-19, не надо проходить карантин по возвращению в Великобританию, – отмечается в сообщении.



Гибралтарская скала / UnSplash

"Идеальное место для отдыха зимой"

На Гибралтар туристы могут ехать без всяких ограничений. Прямые перелеты сюда идут менее 3 часов. Авиакомпании Wizz Air, easyJet и BA предлагают билеты на рейсы в этом направлении менее чем за 100 фунтов.

Издание пишет, что это идеальное место для зимнего отдыха, ведь температура воздуха в декабре-январе составляет около 17 градусов.

Могут ли украинцы посетить эту локацию?

Гибралтар, как и Великобритания, является членом Европейского союза. Но полуостров не входит в Шенгенскую зону. Поэтому попасть сюда украинским туристам не так просто: для въезда необходимо получить транзитный шенген, ведь добираться нужно через Испанию. Или надо получить британскую визу.



Гибралтар / UnSplash

С другой стороны, во время пандемии Великобритания не ограничивает украинцев во въезде в страну. Согласно данным сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, сегодня нет запрета на въезд и выезд из страны для граждан Украины. Но для этого нужна британская виза.

В то же время на сайте МИД напоминают, что в Великобритании есть требование самоизоляции до 10 дней лиц, пересекающих границу. Также перед приездом в Великобританию нужно заполнить онлайн-форму с контактными данными путешественника.

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