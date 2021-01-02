Известный путешественник Дмитрий Комаров со своей женой Александрой Кучеренко проводят зимние каникулы на Мальдивах.

Перед этим ведущий имел 90 дней съемок и поделился с подписчиками, что эмоционально устал. Об этом он написал в Instagram.

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Дмитрий признался, что начал искать билеты 20 декабря и это было поздно – осталось мало вариантов. Поэтому пара изменила привычный для себя самостоятельный отдых и купила путевку на Мальдивы.

Да, я впервые за много лет поехал по системе "все включено" (кроме алкоголя) в место, которое называют раем. Фантастическая, сказочная, нереальная вода. Улыбка не сходит от этой красоты. Подводный мир шикарный. Так, по краскам и разнообразия рыб он уступает Шарм-эль-Шейхе. Но это совсем другое,

– написал Комаров.

Он рассказал подписчикам, что Мальдивы – это государство с 1192 островов, а значит здесь дорогие электричество, строительство и доставка. Соответственно и отдых здесь дороже, чем в других странах.

Дмитрий Комаров поделился вариантами отдыха для туристов:

1) Самый популярный – 4-5 звездочные гостиницы на островах.

2) Пакетный тур – то же самое, но проще в организации, а в пакете часто дешевле, чем при самостоятельном бронировании.

3) Самостоятельная поездка на населенные острова. Вопреки стереотипам, на Мальдивах есть не только элитные острова-отели. На крупных населенных островах есть обычные гестхаусы, хорошие отели "троечки".

"Зайдите на букинг и отфильтруйте отеле по цене от низкой до высокой – убедитесь", - посоветовал путешественник.

4) Для больших компаний – аренда яхты, ночевка в каютах. Есть еще специализированные дайв-туры на кораблях.

В общем, отдых здесь не только "президентский" по цене. А кайф, шикарные пляжи и "нырялка" гарантированы в любой из опций,

– добавил Дмитрий.

Ведущий заметил, что на Мальдивах алкоголь очень дорогой. В гостиницах продают дороже, чем в Duty Free в 5-10 раз. Привозить свой запрещено – могут конфисковать.

Какая ситуация с коронавирусом на Мальдивах?

15 жовтня Міністерство туризму Мальдів продовжило термін надання ПЛР-тесту з 72 годин до 96 до моменту вильоту.

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По прибытии иностранные туристы должны:

установить мобильное приложение TraceEkee ,

, предоставить подтверждение бронирования проживания на одном из островов,

на одном из островов, отправить запрос на разрешение в Министерство Туризма, если поездка предполагает посещение более одного острова-курорта.

За 24 часа до вылета на Мальдивы все туристы должны заполнить декларацию о здоровье и загрузить результат ПЦР-теста на сайт.