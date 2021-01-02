Відомий мандрівник Дмитро Комаров зі своєю дружиною Олександрою Кучеренко проводять зимові канікули на Мальдівах.

Перед цим ведучий мав 90 днів зйомок і поділився з підписниками, що емоційно втомився. Про це він написав у Instagram.

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Дмитро зізнався, що почав шукати квитки 20 грудня і це було пізно – залишилося мало варіантів . Тому пара змінила звичний для себе самостійний відпочинок і купила путівку на Мальдіви.

Так, я вперше за багато років поїхав по системі "все включено" (крім алкоголю) в місце, яке називають раєм. Фантастична, казкова, нереальна вода. Посмішка не сходить від цієї краси. Підводний світ шикарний. Так, по фарбах і різноманітності риб він поступається Шарм-ель-Шейху. Але це зовсім інше,

– написав Комаров.

Він розповів підписникам, що Мальдіви – це держава з 1192 островів, а значить тут дорога електрика, будівництво та доставка. Відповідно і відпочинок тут дорожче, ніж в інших країнах.

Дмитро Комаров поділився варіантами відпочинку для туристів:

1) Найпопулярніший – 4-5 зіркові готелі на островах.

2) Пакетний тур – те ж саме, але простіше в організації, а в пакеті часто дешевше, ніж при самостійному бронюванні.

3) Самостійна поїздка на населені острови. Всупереч стереотипам, на Мальдівах є не тільки елітні острова-готелі. На великих населених островах є звичайні гестхауси, хороші готелі "трієчки".

"Зайдіть на букінг і відфільтруйте готелі за ціною від низької до високої – переконаєтеся", – порадив мандрівник.

4) Для великих компаній – оренда яхти, ночівля в каютах. Є ще спеціалізовані дайв-тури на кораблях.

Загалом, відпочинок тут є не тільки "президентський" за ціною. А кайф, шикарні пляжі і "нирялка" гарантовані в будь-який з опцій,

– додав Дмитро.

Ведучий помітив, що на Мальдівах алкоголь дуже дорогий. У готелях продають дорожче, ніж у Duty Free в 5-10 разів. Привозити свій заборонено – можуть конфіскувати.

Яка ситуація з коронавірусом на Мальдівах?

15 жовтня Міністерство туризму Мальдів продовжило термін надання ПЛР-тесту з 72 годин до 96 до моменту вильоту.

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При прибутті іноземні туристи повинні:

встановити мобільний додаток TraceEkee ,

, надати підтвердження бронювання проживання на одному з островів,

проживання на одному з островів, відправити запит на дозвіл до Міністерства Туризму, якщо поїздка передбачає відвідування більше одного острова-курорту.

За 24 години до вильоту на Мальдіви все туристи повинні заповнити декларацію про здоров'я і завантажити результат ПЛР-тесту на сайт.