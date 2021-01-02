В Австралії біля берегів популярного курорту знайшли ​​яхту, на борту якої не було людей, але її мотор був заведений.

Побачили 13-метрове судно рятувальники в північній частині острова Брібі. На борту вони знайшли лише собаку, повідомляє ABC News.

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"Яхта підійшла прямо до берега, але на борту нікого не було. Її дрейф видався дивним", – розказав місцевий житель.

Берегова охорона і поліція ввела пошуки на водних мотоциклах, катерах і вертольотах.

Проте знайшов власника яхти моряк. Він випав за борт, коли сильна хвиля вдарила його яхту у прибережного міста Калаундра.



Чоловік зміг добратися до маяка \ Фото Caloundra Volunteer Coast Guard

І він зміг доплисти до найближчого маяка. Там пробув три години, приветраючи увагу своїми шортами.

Для порятунку людини викликали вертоліт, який знайшов яхтсмена за 1,6 кілометра від його судна.

Lifeguards and the @Westpac Lifesaver Rescue Helicopter have spent the afternoon searching waters off #BribieIsland after a boat ran aground.



Lifeguards at a nearby beach noticed the boat just after 4pm. They conducted a search of the vessel and no one was located on board. pic.twitter.com/jXT7Xa7tJ8 — Surf Life Saving Queensland (SLSQ) (@lifesavingqld) December 29, 2020

The @Westpac Lifesaver Rescue Helicopter has rescued a body board rider on the Sunshine Coast after he got caught in a rip.



The male aged in his early 20’s was rescued at an unpatrolled stretch of beach approximately 1km north of Dicky Beach. pic.twitter.com/2ukNj47vZL — Surf Life Saving Queensland (SLSQ) (@lifesavingqld) December 28, 2020



Собаку також врятували з безлюдної яхти.