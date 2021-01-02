Рятувальники знайшли яхту із заведеним мотором, але безлюдну
В Австралії біля берегів популярного курорту знайшли яхту, на борту якої не було людей, але її мотор був заведений.
Побачили 13-метрове судно рятувальники в північній частині острова Брібі. На борту вони знайшли лише собаку, повідомляє ABC News.
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"Яхта підійшла прямо до берега, але на борту нікого не було. Її дрейф видався дивним", – розказав місцевий житель.
Берегова охорона і поліція ввела пошуки на водних мотоциклах, катерах і вертольотах.
Проте знайшов власника яхти моряк. Він випав за борт, коли сильна хвиля вдарила його яхту у прибережного міста Калаундра.
Чоловік зміг добратися до маяка \ Фото Caloundra Volunteer Coast Guard
І він зміг доплисти до найближчого маяка. Там пробув три години, приветраючи увагу своїми шортами.
Для порятунку людини викликали вертоліт, який знайшов яхтсмена за 1,6 кілометра від його судна.
Собаку також врятували з безлюдної яхти.
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