Спасатели нашли яхту с заведенным мотором, но безлюдную
В Австралии у берегов популярного курорта нашли яхту, на борту которой не было людей, но ее мотор был заведен.
Увидели 13-метровое судно спасатели в северной части острова Бриби. На борту они нашли только собаку, сообщает ABC News.
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"Яхта подошла прямо к берегу, но на борту никого не было. Ее дрейф показался странным", – рассказал местный житель.
Береговая охрана и полиция ввела поиски на водных мотоциклах, катерах и вертолетах.
Однако нашел владельца яхты моряк. Он выпал за борт, когда сильная волна ударила его яхту в прибрежном городе Калаундра.
Мужчина смог добраться до маяка \ Фото Caloundra Volunteer Coast Guard
И он смог доплыть до ближайшего маяка. Там пробыл три часа привлекая внимание своими шортами.
Для спасения человека вызвали вертолет, который нашел яхтсмена за 1,6 километра от его судна.
Собаку также спасли из безлюдной яхты.
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