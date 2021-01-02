В Австралии у берегов популярного курорта нашли яхту, на борту которой не было людей, но ее мотор был заведен.

Увидели 13-метровое судно спасатели в северной части острова Бриби. На борту они нашли только собаку, сообщает ABC News.

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"Яхта подошла прямо к берегу, но на борту никого не было. Ее дрейф показался странным", – рассказал местный житель.

Береговая охрана и полиция ввела поиски на водных мотоциклах, катерах и вертолетах.

Однако нашел владельца яхты моряк. Он выпал за борт, когда сильная волна ударила его яхту в прибрежном городе Калаундра.



Мужчина смог добраться до маяка \ Фото Caloundra Volunteer Coast Guard

И он смог доплыть до ближайшего маяка. Там пробыл три часа привлекая внимание своими шортами.

Для спасения человека вызвали вертолет, который нашел яхтсмена за 1,6 километра от его судна.

Lifeguards and the @Westpac Lifesaver Rescue Helicopter have spent the afternoon searching waters off #BribieIsland after a boat ran aground.



Lifeguards at a nearby beach noticed the boat just after 4pm. They conducted a search of the vessel and no one was located on board. pic.twitter.com/jXT7Xa7tJ8 — Surf Life Saving Queensland (SLSQ) (@lifesavingqld) December 29, 2020

The @Westpac Lifesaver Rescue Helicopter has rescued a body board rider on the Sunshine Coast after he got caught in a rip.



The male aged in his early 20’s was rescued at an unpatrolled stretch of beach approximately 1km north of Dicky Beach. pic.twitter.com/2ukNj47vZL — Surf Life Saving Queensland (SLSQ) (@lifesavingqld) December 28, 2020

Собаку также спасли из безлюдной яхты.