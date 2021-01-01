Пандемия коронавируса в 2020 году повлияла на все сферы жизни, в частности, на авиарейсы. Но несмотря на то, что их количество значительно сократилось, пассажиры почему-то все чаще плохо вели себя на борту. Поэтому Forbes составил список самых безумных случаев плохого поведения людей на борту самолета в минувшем году.

2020-й можно назвать годом паршивых пассажиров. Во время пандемии, сообщений о путешественниках, которые буянили, поступало значительно больше. Об этом сообщает "Forbes".

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Большинство случаев неповиновения связанные с "восстанием против масок" на борту. Однако, было довольно много и абсурдных моментов, когда люди лазили по крыльям самолета или неожиданно раздевались до гола, – пишет издание.

Список худших авиапассажиров 2020 от Forbes

Нападение в Новый год

Еще в январе 2020-го во время рейса United Airlines из Вашингтона в Ньюарк, 28-летний пассажир напал на одного из бортпроводников. А потом, когда дверь открылась, он еще и бросился на офицеров полиции. Полицейские скатились по лестнице трапа и упали на асфальт. В результате парня "скрутили" другие полицейские.

"Слава" в соцсетях

На одном из рейсов, блондинка своими длинными волосами накрыла спинку кресла и экран того, кто сидел позади нее. Одна из пользовательницей TikTok опубликовала видео, в котором решила наказать соседку и набила жевательную резинку и конфеты ей в волосы. Кроме того, некоторые пряди были обмакнуты в кофе, а целые клочья вообще отрезаны.



Скриншоты из опубликованного видео в TikTok

Нет маскам

С началом пандемии коронавируса появилось много историй о том, как пассажиры отказывались подчиниться политике обязательного ношения маски на борту. Например, женщина во время рейса в Лас-Вегас отказалась одевать маску, из-за чего самолет Southwest Airlines экстренно сел в Нэшвилле. Или пассажир, который ударил бортпроводника рейса компании Delta по требованию выполнить правила. А еще был пассажир easyJet, который кашлял на других людей на борту и кричал: "Теперь все умрут".

А где мой парашют?

На борту American Airlines пассажир, что путешествовал с Орландо в Филадельфию, вдруг начал лазить с места на место и спрашивать других пассажиров: "А где мой парашют?". Конечно же, парня, арестовали.

Но были и плохие пилоты. В России двое таких отклонились от курса своего рейса. А все для того, чтобы на сайтах по отслеживанию передвижения рейсов появилась картинка мужского полового органа. Другая история связана с офицером таможни США. Его поймали в аэропорту Атланты, когда он пытался провезти 16 упаковок кокаина весом 17,8 килограмма в ручной клади. Но план не сработал.

Люди на крыле самолета

41-летний мужчина проник на летное поле Международного аэропорта Пэта МакКаррана в Лас-Вегасе, где залез на крыло самолета компании Alaska Airlines. Мужчина просидел на крыле почти 45 минут, пока не упал оттуда.

Но его случай – не единственный. В сентябре пассажирка "Международных авиалиний Украины" заявила, что ей слишком жарко в самолете. Поэтому, открыв аварийный выход, она вышла "подышать" на крыло. Вскоре ее упросили все же вернуться в салон.

Смотрите видео инцидента онлайн:

Дым в салоне!

На борту рейса United Airlines из Вашингтона во Франкфурт сработала пожарная тревога. Оказалось, что огонь разожгла 27-летняя женщина из Северной Каролины, которая курила в уборной самолета. Когда ее попросили прекратить делать это, она пыталась пробиться назад с зажженной зажигалкой. Члены экипажа пытались ее задержать, но пассажирка стала угрожать, что зарежет всех на борту и убьет себя. В конце концов, ее схватили, а потом передали в руки работников ФБР в аэропорту.

Похожий случай с курильщиками произошел на борту рейса WestJet из Ванкувера в Торонто. 59-летний пассажир не просто снял маску, а сделал это, чтобы раскурить сигарету. Когда бортпроводники попытались остановить его, он напал на одного из них. В результате мужчину изрядно оштрафовали за ряд нарушений.

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Худший пассажир года

Но наиболее ужасный случай в небе 2020 года произошел 14 декабря на борту рейса из Майами в Лос-Анджелес. Мужчина сел на самолет хорошо зная, что у него COVID-19. Во время полета ему стало плохо. Казалось, что у него начался сердечный приступ. Пассажир скончался, но потом выяснилось, что он умер все же от отказа органов дыхания из-за коронавируса. У других пассажиров, которые летели с ним, появились симптомы COVID-19.