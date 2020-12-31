Рейс Амстердам – Рио-де-Жанейро запомнится пассажирам этого самолета надолго. Ведь курьез, который с ними случился, привел к 9-часовому полету "в никуда".

Из-за разбитого лобового стекла пассажирам пришлось провести в небе 9 часов, поэтому они окрестили перелет "рейсом в никуда", сообщает "The Independent".

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Лайнер авиакомпании KLM, который вылетел из Амстердама утром должен был приземлиться в Рио-де-Жанейро вечером, пролетев над Атлантическим океаном. Однако в середине пути пилоты были вынуждены изменить траекторию движения через треснувшее стекло.

После 4,5 часа полета было решено вернуться в Амстердам, чтобы исправить техническую проблему. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Самолет благополучно приземлился в Схипхол около 20:00 по местному времени. Пассажиры сели на новый самолет и продолжили путешествие в 20:30 по местному времени, – подтвердил представитель авиакомпании.



Пассажиры самолета провели 9:00 в небе из-за разбитого лобового стекла / The Independent

Как сообщили туристы, находившиеся на борту, звук был настолько сильным, что его было слышно даже в пассажирском салоне. Таким образом, через 9 часов полета самолет снова оказался в Нидерландах. Всех пассажиров пересадили в другой лайнер, и им удалось добраться до Бразилии с задержкой в 14 часов. Представители авиакомпании в комментарии инцидента уточнили, что безопасность клиентов и членов экипажа для них первостепенное.