"Рейс в нікуди": пасажирам літака довелося кружляти в небі 9 годин – деталі курйозу
Рейс Амстердам – Ріо-де-Жанейро запам'ятається пасажирам цього літака надовго. Адже курйоз, який з ними трапився призвів до 9-годинного польоту "в нікуди".
Через розбите лобове скло пасажирам довелося провести в небі 9 годин, тому вони охрестили переліт "рейсом в нікуди", повідомляє "The Independent".
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Лайнер авіакомпанії KLM, який вилетів з Амстердама вранці мав приземлитися в Ріо-де-Жанейро ввечері, пролетівши над Атлантичним океаном. Проте в середині шляху пілоти були змушені змінити траєкторію руху через тріснуте скло.
Після 4,5 годин польоту було вирішено повернутися в Амстердам, щоб виправити технічну проблему. Безпеці пасажирів нічого не загрожувало. Літак щасливо приземлився у Схіпголі близько 20:00 за місцевим часом. Пасажири сіли на новий літак і продовжили подорож о 20:30 за місцевим часом, – підтвердив представник авіакомпанії.
Пасажири літака провели 9 годин в небі через розбите лобове скло / The Independent
Як повідомили туристи, що перебували на борту, звук був настільки сильним, що його було чути навіть у пасажирському салоні. Таким чином, через дев'ять годин польоту літак знову опинився в Нідерландах. Всіх пасажирів пересадили в інший лайнер, і їм вдалося дістатися до Бразилії з затримкою в 14 годин. Представники авіакомпанії у коментарі інциденту уточнили, що безпека клієнтів та членів екіпажу для них першорядна.
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