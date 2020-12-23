У США двоє пасажирів авіакомпанії Delta Airlines відчинили аварійний вихід літака на ходу і вистрибнули з нього.

Про інцидент, який трапився в нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія, повідомляє "CNN".

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Як передає джерело, курйозна ситуація сталася на борту літака, який тримав курс до Атланти. Коли авіалайнер зайшов на злітну смугу, двоє туристів – 31-річний Антоніо Мердок і 23-річна Бріана Греко – відчинили двері, активували надувний трап і зійшли на землю разом з собакою.

Після інциденту лайнер залишався на злітній смузі близько години, але перевізнику вдалося розмістити пасажирів на інших рейсах. Авіакомпанія Delta підтвердила інцидент, а один з очевидців, житель Нью-Йорка Кейсі Джонсон, розповів, що під час рейсу пасажири, які вчинили цю ситуацію, були дуже ввічливими.

Спершу, Мердок і Греко попросили його помінятися місцями, щоб було зручніше перевозити собаку, і влаштувалися у хвості літака. Пізніше Джонсон помітив, що незнайомці перемістилися в початок салону, а потім побачив, як у тому ж напрямку побігли кілька пасажирів і членів екіпажу.

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В результаті порушників затримала поліція, їм пред'явили звинувачення в незаконному проникненні в кабіну літака, а також у створенні ситуації, яка загрожувала безпеці інших людей. При цьому собаку, яка була з ними, направили в притулок для тварин у Брукліні.