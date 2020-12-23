Пассажиры самолета открыли аварийный выход и выпрыгнули из него на ходу: детали курьез
В США двое пассажиров авиакомпании Delta Airlines открыли аварийный выход самолета на ходу и выпрыгнули из него.
Об инциденте, который произошел в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, сообщает "CNN".
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Как передает источник, курьезная ситуация произошла на борту самолета, который держал курс в Атланту. Когда авиалайнер зашел на взлетную полосу, двое туристов – 31-летний Антонио Мердок и 23-летняя Бриана Греко – открыли двери, активировали надувной трап и сошли на землю вместе с собакой.
После инцидента лайнер оставался на взлетной полосе около часа, но перевозчику удалось разместить пассажиров на других рейсах. Авиакомпания Delta подтвердила инцидент, а один из очевидцев, житель Нью-Йорка Кейси Джонсон рассказал, что во время рейса пассажиры, совершившие эту ситуацию, были очень вежливыми.
Сначала, Мердок и Греко попросили его поменяться местами, чтобы было удобнее перевозить собаку, и обосновались в хвосте самолета. Позже Джонсон заметил, что незнакомцы переместились в начало салона, а потом увидел, как в том же направлении побежали несколько пассажиров и членов экипажа.
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В результате нарушителей задержала полиция, им предъявили обвинения в незаконном проникновении в кабину самолета, а также в создании ситуации, которая угрожала безопасности других людей. При этом собаку, которая была с ними, направили в приют для животных в Бруклине.
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