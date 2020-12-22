У британки начались панические атаки на борту самолета через унижения со стороны членов экипажа авиакомпании EasyJet. Туристка Лидия Раттер направлялась с острова Тенерифе в Манчестер.

Она заявила, что стюардессы начали ругаться из-за того, что она отказалась одевать маску и "настроили самолет против нее", сообщает Daily Mail.

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Туристка указала, что не может использовать средства индивидуальной защиты по медицинским показаниям. Однако бортпроводники, по ее словам, "вышли из себя" и потребовали предъявить соответствующую справку от врача, которой при себе не было.

Командир самолета сделал дополнительное объявление по громкоговорителе и подчеркнул, что пассажирам следует "использовать маски, как положено". Он отметил, что невыполнение просьб и инструкций членов экипажа "мешает окружающим".

Туристка начала сильно нервничать из-за этой ситуации и у нее возникла паническая атака. Попутчик женщины Ник Болл подтвердил, что члены экипажа очень невежливо обращались с клиенткой. Сразу по прибытии британку задержали сотрудники правоохранительных органов, однако впоследствии ее отпустили без предъявления обвинений.