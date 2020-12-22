У жінки почалися панічні атаки через приниження членами екіпажу літака
У британки почалися панічні атаки на борту літака через приниження з боку членів екіпажу авіакомпанії EasyJet. Туристка Лідія Раттер прямувала з острова Тенеріфе в Манчестер.
Вона заявила, що стюардеси почали сваритися через те, що вона відмовилася одягати маску і "налаштували літак проти неї", повідомляє Daily Mail.
Читайте також: Що будуть робити з тілом, якщо людина помре під час польоту: деталі від стюардеси
Туристка вказала, що не може використовувати засоби індивідуального захисту за медичними показаннями. Проте бортпровідники, за її словами, "вийшли з себе" і зажадали пред'явити відповідну довідку від лікаря, якій у неї при собі не було.
Командир літака зробив додаткове оголошення у гучномовець і підкреслив, що пасажирам слід "використовувати маски, як годиться". Він зауважив, що не виконання прохань та інструкцій членів екіпажу "заважає іншим".
Туристка почала сильно нервуватися через цю ситуацію й у неї виникла панічна атака. Попутник жінки Нік Болл підтвердив, що члени екіпажу дуже неввічливо зверталися з клієнткою. Відразу після прибуття британку затримали співробітники правоохоронних органів, проте згодом її відпустили без пред'явлення звинувачень.
Поділитися новиною
-
У Туреччині заборонили святкові програми у готелях на Новий рік22 грудня 2020 , 22:10
-
Леся Нікітюк назвала 5 туристичних локацій Закарпаття, де можна помилуватися красою: перелік17 грудня 2020 , 09:29
-
Дивовижні готичні та неоготичні храми України, які вражають своєю величчю: фото16 грудня 2020 , 12:51