У британки почалися панічні атаки на борту літака через приниження з боку членів екіпажу авіакомпанії EasyJet. Туристка Лідія Раттер прямувала з острова Тенеріфе в Манчестер.

Вона заявила, що стюардеси почали сваритися через те, що вона відмовилася одягати маску і "налаштували літак проти неї", повідомляє Daily Mail.

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Туристка вказала, що не може використовувати засоби індивідуального захисту за медичними показаннями. Проте бортпровідники, за її словами, "вийшли з себе" і зажадали пред'явити відповідну довідку від лікаря, якій у неї при собі не було.

Командир літака зробив додаткове оголошення у гучномовець і підкреслив, що пасажирам слід "використовувати маски, як годиться". Він зауважив, що не виконання прохань та інструкцій членів екіпажу "заважає іншим".

Туристка почала сильно нервуватися через цю ситуацію й у неї виникла панічна атака. Попутник жінки Нік Болл підтвердив, що члени екіпажу дуже неввічливо зверталися з клієнткою. Відразу після прибуття британку затримали співробітники правоохоронних органів, проте згодом її відпустили без пред'явлення звинувачень.