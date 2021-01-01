Пандемія коронавірусу у 2020 році вплинула на всі сфери життя, зокрема, на авіарейси. Але попри те, що їхня кількість значно скоротилася, пасажири чомусь все частіше погано поводилися на борту. Тому Forbes склав список найбільш божевільних випадків поганої поведінки людей на борту літака в році, що минув.

2020-й можна назвати роком паршивих пасажирів. Під час пандемії, повідомлень про мандрівників, які буянили, значно побільшало. Про це повідомляє "Forbes".

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Більшість випадків непокори пов'язані з "повстанням проти масок" на борту. Однак, було досить багато й абсурдних моментів, коли люди лазили по крилах літака чи несподівано роздягалися до гола, – пише видання.

Список найгірших авіапасажирів 2020 від Forbes

Напад на Новий рік

Ще в січні 2020-го під час рейсу United Airlines з Вашингтона в Ньюарк, 28-річний пасажир напав на одного з бортпровідників. А потім, коли двері відчинилися, він ще й кинувся на офіцерів поліції. Поліцейські скотилися по сходах трапа й впали на асфальт. В результаті, хлопця "скрутили" інші поліцейські.

"Слава" в соцмережах

На одному із рейсів, білявка своїм довгим волоссям накрила спинку крісла й екран того, хто сидів позаду неї. Одна із користувачок TikTok опублікувала відео, в якому вирішила покарати сусідку й напхала жувальної гумки та цукерок їй у волосся. Крім того, деякі пасма були вмочені в каву, а цілі жмути взагалі відрізані.



Скріншоти з опублікованого відео в TikTok

Ні маскам

З початком пандемії коронавірусу з'явилося багато історій про те, як пасажири відмовлялися підкоритися політиці обов'язкового носіння маски на борту. Наприклад, жінка під час рейсу в Лас-Вегас відмовилася одягати маску, через що літак Southwest Airlines екстрено сів у Нешвіллі. Або пасажир, який вдарив бортпровідника рейсу компанії Delta за вимогу виконати правила. А ще був пасажир easyJet, який кашляв на інших людей на борту і кричав: "Тепер всі помруть".

А де мій парашут?

На борту American Airlines пасажир, який мандрував з Орландо в Філадельфію, раптом почав лазити з місця на місце і питати інших пасажирів: "А де мій парашут?". Звісно ж, хлопця, арештували.

Але траплялися й погані пілоти. У Росії двоє таких відхилилися від курсу свого рейсу. А все для того, щоб на сайтах з відстеження пересування рейсів з'явилася картинка чоловічого статевого органу. Інша історія пов'язана з офіцером митниці США. Його впіймали в аеропорту Атланти, коли він намагався провезти 16 упаковок кокаїну вагою 17,8 кілограма в ручній поклажі. Але план не спрацював.

Люди на крилі літака

41-річний чоловік проник на льотне поле Міжнародного аеропорту Пета МакКаррана в Лас-Вегасі, де заліз на крило літака компанії Alaska Airlines. Чоловік просидів на крилі майже 45 хвилин, поки не впав звідти.

Але його випадок – не єдиний. У вересні пасажирка "Міжнародних авіаліній України" заявила, що їй надто спекотно в літаку. Тож, відкривши аварійний вихід, вона вийшла "подихати" на крило. Невдовзі її впросили все ж повернутися в салон.

Дивіться відео інциденту онлайн:

Дим в салоні!

На борту рейсу United Airlines з Вашингтона в Франкфурт спрацювала пожежна тривога. Виявилося, що вогонь розпалила 27-річна жінка з Північної Кароліни, яка курила у вбиральні літака. Коли її попросили припинити робити це, вона намагалася пробитися назад з запаленою запальничкою. Члени екіпажу намагалися її затримати, але пасажирка почала погрожувати, що заріже всіх на борту та вб'є себе. Зрештою, її схопили, а потім передали в руки працівників ФБР в аеропорту.

Схожий випадок з курцями стався на борту рейсу WestJet з Ванкувера в Торонто. 59-річний пасажир не просто зняв маску, а зробив це, щоб розкурити сигарету. Коли бортпровідники спробували зупинити його, він напав на одного з них. В результаті, чоловіка добряче оштрафували за низку порушень.

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Найгірший пасажир року

Але найбільш жахливий випадок в небі за 2020 рік стався 14 грудня на борту рейсу з Маямі в Лос-Анджелес. Чоловік сів на літак добре знаючи, що у нього COVID-19. Посеред польоту йому стало погано. Здавалося, що в нього почався серцевий напад. Пасажир помер, але потім з'ясувалося, що він помер все ж від відмови органів дихання через коронавірус. В інших пасажирів, які летіли з ним, з'явилися симптоми COVID-19.