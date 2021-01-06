Сьогодні, в час пандемії, українці мають можливість їхати в кілька десятків країн: в Домінікану, Туреччину, Єгипет, на Занзібар, Мальдіви, Шрі-Ланку та інші держави. Але для туристів з Великої Британії обмеження ввели значно суворіші: виїхати за кордон без поважної причини їм не завжди просто. Тому зросла популярність внутрішнього курорту.

В умовах, коли британці можуть без обмежень подорожувати хіба що тільки всередині країни, популярним став Гібралтар – британська заморська територія, пише видання "The Sun".

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Гібралтар розташований на півдні Піренейського півострова. Географічна особливість цього місця – велика вапнякова Гібралтарська скеля.

Крихітний курорт на південному узбережжі Іспанії – єдине місце, яке в цей час відкрите для британців, де не вимагають негативні результати тестів на COVID-19, не треба проходити карантин по поверненню до Великої Британії, – зазначають у повідомленні.



Гібралтарська скеля / UnSplash

"Ідеальне місце для відпочинку взимку"

На Гібралтар туристи можуть їхати без жодних обмежень. Прямі перельоти сюди тривають менш ніж три години. Авіакомпанії Wizz Air, easyJet і BA пропонують квитки на рейси в цьому напрямку менше ніж за 100 фунтів.

Видання пише, що це ідеальне місце для зимового відпочинку, адже температура повітря у грудні-січні сягає близько 17 градусів.

Чи можуть українці відвідати цю локацію?

Гібралтар, як і Велика Британія, є членом Європейського союзу. Але півострів не входить до Шенгенської зони. Тому потрапити сюди українським туристам не так легко: для в'їзду необхідно отримати транзитний шенген, адже добиратися потрібно через Іспанію. Або треба отримати британську візу.



Гібралтар / UnSplash

З іншого боку, під час пандемії Велика Британія не обмежує українців у в'їзді в країну. Згідно з даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, сьогодні немає заборони на в'їзд і виїзд з країни для громадян України. Але для цього потрібна британська віза.

В той самий час на сайті МЗС нагадують, що у Великій Британії є вимога самоізоляції до 10 днів осіб, які перетинають кордон. Також перед приїздом до Великої Британії потрібно заповнити онлайн-форму з контактними даними мандрівника.

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