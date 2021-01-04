Турист вирішив втекти з-під карантину на вечірку та отримав штраф у 13 тисяч доларів.

Про те, що 25-річний мандрівник втік з-під карантину на вечірку під час відпочинку в Австралії й був оштрафований, повідомляє "Daily Mail".

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Турист прилетів в Перт з Аделаїди 11 грудня та мав відразу попрямувати в готель на самоізоляцію тривалістю 14 днів. На наступний же день працівники місцевої поліції в ході планової перевірки не виявили чоловіка в його номері, а також не змогли додзвонитися до нього.

Коли мандрівник повернувся в готель, представники влади заарештували його, і в процесі розслідування інциденту виявили цілий ланцюжок порушень. Так, після прибуття в аеропорт він спершу вирушив з товаришем в ресторан, де можна було брати їжу з собою, а потім при заселенні в готель відмовився надягати захисну маску на обличчя.

Пізніше чоловік покинув свій номер, щоб сходити в супермаркет, а в додаток до всього – попрямував в місцевий клуб на вечірку, де провів п'ять годин. У суді мандрівник зізнався у всіх порушеннях і визнав свою провину, його оштрафували на 13 000 доларів.