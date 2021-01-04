Турист решил сбежать из-под карантина на вечеринку и получил штраф в 13 000 долларов.

О том, что 25-летний путешественник сбежал из-под карантина на вечеринку во время отдыха в Австралии и был оштрафован, сообщает "Daily Mail".

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Турист прилетел в Перт из Аделаиды 11 декабря и должен был сразу отправиться в отель на самоизоляцию продолжительностью в 14 дней. На следующий же день работники местной полиции в ходе плановой проверки не обнаружили мужчину в его номере, а также не смогли дозвониться до него.

Когда путешественник вернулся в отель, представители власти арестовали его, и в процессе расследования инцидента обнаружили целую цепочку нарушений. Так, по прибытии в аэропорт он сначала отправился с товарищем в ресторан, где можно было брать еду с собой, а потом при заселении в отель отказался надевать защитную маску на лицо.

Позже мужчина покинул свой номер, чтобы сходить в супермаркет, а в дополнение ко всему – направился в местный клуб на вечеринку, где провел 5 часов. В суде путешественник признался во всех нарушениях и признал свою вину, его оштрафовали на 13 000 долларов.